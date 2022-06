Un grand flou pour un énorme suspense. S'il fallait résumer la situation de ce PSG concernant son futur entraîneur, on ne ferait pas autrement. Un grand flou parce qu'autour de Paris, les infos contradictoires se succèdent ces dernières heures . Des certitudes émergent cependant : le Qatar, et Nasser Al-Khelaïfi, rêvent bien de Zinédine Zidane comme tête de gondole du projet et cherchent à le convaincre. De son côté, Luis Campos continue d'imaginer le PSG cru 2022-2023 avec Christophe Galtier à sa tête.

Dans l'affaire, la décision du double Z risque bien de décider de tout le reste. D'où l'énorme suspense. Alors, Zidane peut-il devenir le prochain coach du PSG ? Ou plutôt, est-ce qu'un symbole de Marseille, qui rêve ouvertement de l'équipe de France dans un futur proche, peut prendre en main la destinée de l'équipe parisienne ? Rien ne s'y oppose formellement. Car si Zidane s'est fixé une règle comme entraîneur, c'est celle de ne fermer aucune porte, autant dans son management que dans sa gestion de carrière.

Et, jusqu'à présent, il n'a jamais vraiment changé son fusil d'épaule. En mars 2015, invité sur Canal +, le chauve le plus célèbre de France donnait déjà une certaine direction à sa carrière, alors naissante, d'entraîneur. "Est-ce qu’il est envisageable pour moi d’entraîner un jour le PSG ? Pour le moment, ils ont un entraîneur qui a des résultats. C’est Laurent Blanc et je le connais très bien, expliquait-il. Comme vous l’avez dit, je suis Marseillais. Moi je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais. Ça va être certainement compliqué".

Projet sportif alléchant, quoiqu'on en pense

A l'époque, les Bleus avaient déjà accaparé une bonne partie de la discussion. Mais la doctrine Zidane se résume finalement par ces mots : "Je ne m’interdis rien, surtout en tant qu’entraîneur. En tant que joueur c’était peut-être différent. Entraîneur, ce sont les opportunités qui feront le reste." Celle d'une prise de pouvoir chez les Bleus dans un futur proche semble moins évidente, au moins jusqu'en décembre prochain. Celle du PSG, en revanche, où l'attendrait certains des plus grands joueurs au monde et d'anciens compagnons de route madrilènes…

Ce défi sportif XXL, peut-être l'un des plus fous de l'histoire du football comme l'expliquait Mauricio Pochettino en novembre dernier, a quelque chose de forcément alléchant. Même pour Zidane. Parce qu'il a réussi dans le plus grand club du monde, parce qu'il n'a déjà plus grand-chose à prouver, les structures à même de l'attirer doivent être à la hauteur de ses ambitions. Manchester United, qui a longtemps pensé à lui, a rapidement compris que la situation actuelle des Red Devils empêchait toute manœuvre.

A Paris, Zidane pourrait jouer sa carte favorite : mimer la révolution pour finalement accompagner en douceur un effectif de stars vers les sommets. Le tout en posant ses conditions, comme celle de gérer le mercato de A à Z, ce qu'il n'a jamais pu vraiment avoir au Real Madrid. Combien d'équipes peuvent proposer ce défi ? Et si sportivement, ZZ pourrait s'y retrouver, financièrement…

"L'obsession Zidane du PSG ralentit tout son mercato"

Une relation durable avec le Qatar

Des opportunités, Zidane en a eu bien avant d'être entraîneur. Ambassadeur de nombreuses marques par le passé, le Français a aussi été partie prenante de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar dès 2010. Un contrat juteux de 3 millions d'euros pour une relation durable entre Doha et ZZ. Fidèle à sa ligne de conduite, rare dans les médias et rarement très offensif derrière les micros, Zidane n'a ainsi jamais cherché à froisser le Qatar publiquement. Et donc le PSG.

