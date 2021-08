Alors ça y est. Ce qui ressemblait à une lointaine option à l'arrivée de QSI, puis à un doux rêve à mesure que les années avançaient, est devenu réalité ce lundi 9 août 2021. Messi est un joueur du Paris-Saint-Germain, et il faut se le répéter plusieurs fois, se pincer très fort pour y croire. Paris le draguait depuis des années, mais l'intérêt du PSG semblait davantage destiné à faire gonfler son contrat catalan qu'à lui proposer un point de chute crédible. Et quand, l'été dernier, Messi s'est vraiment décidé à l'impossible, quitter l'Espagne, c'est le Manchester City de son ancien mentor Pep Guardiola qui avait ses faveurs.

Mais, à l'heure où tous les clubs ont subi de plein fouet la pandémie, le PSG a profité d'elle, de l'effondrement spectaculaire du Barça et du recul du fair-play financier, pour boucler en trois jours le casse du siècle sans débourser le moindre euro d'indemnité de transfert. Toutes les planètes ont fini par s'aligner pour exaucer le rêve ultime de QSI.

A un an de la Coupe du monde au Qatar, difficile de trouver meilleur ambassadeur. L'arrivée de Lionel Messi est au moins aussi ahurissante que son départ de son club de toujours, et on se demande toujours ce qui reste le plus improbable : le voir enfiler le maillot du PSG ou ne plus le voir avec celui du Barça. C'est évidemment plus grand que tout ce que la Ligue 1 a connu dans son histoire.

La L1 a loupé Maradona, pas Messi

Plus fort que Zlatan Ibrahimovic, plus puissant que Neymar, le transfert du siècle s'est bouclé en quelques jours mais laissera, quoiqu'il arrive désormais, une trace unique dans l'histoire de notre championnat. Car pour la première fois, le meilleur joueur du monde, de la décennie, du siècle voire de l'histoire foulera les pelouses françaises chaque week-end. La L1 a loupé Pelé, Maradona, Ronaldo (les deux), Cruyff et même Platini ou Zidane dans leurs plus belles années.

Grâce à Paris, elle a mis la main sur Messi, à 34 ans certes, mais toujours au sommet de son art alors même qu'il figure aujourd'hui comme le favori à sa propre succession au Ballon d'Or. En termes de secousse sismique, c'est un peu comme si Marseille avait fini par convaincre Diego Maradona à l'été 1989.

Avec cette arrivée, la Ligue 1 cultive un paradoxe dont elle a le secret. Alors même qu'elle n'a jamais semblé en aussi grandes difficultés, alors même que ses droits TV ont dégringolé, alors même que l'avenir d'une très grosse poignée de ses pensionnaires est menacé, elle n'a, de fait, jamais semblé aussi attractive (et donc déséquilibrée, il faut bien l'avouer). Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, jusqu'à preuve du contraire, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le meilleur joueur du dernier Euro, forment la plus grande colonie de stars du continent et le PSG n'a désormais plus d'équivalent en Europe.

Quand Paris ressuscite l'idée des Galactiques

Mbappé, Neymar et Messi (auquel on pourrait ajouter Di Maria) forment l'une des attaques les plus puissantes de l'histoire. Ce PSG ressuscite l'idée même des Galactiques du Real, au début du siècle, pour former une armée de superstars qui n'a pas connu d'équivalents depuis cette époque où Florentino Perez alignait les Ballons d'Or sur le terrain (Figo, Ronaldo, Zidane, Owen mais aussi Beckham). Le seul Ballon d'Or en titre à avoir foulé les pelouses de Ligue 1 s'appelait Jean-Pierre Papin. Ce lundi, le PSG s'en est offert six (bientôt sept ?) d'un coup avec le seul, et l'unique, Messi. Et on a beau se le répéter, on a encore du mal à y croire.

