Kylian Mbappé va probablement apprendre, bien malgré lui, toutes les vertus de l'expression "prendre son mal en patience". Désireux de rejoindre le Real Madrid cet été, l'international français, qui n'est jamais allé au bras de fer avec le PSG, a finalement accepté d'y rester devant la volonté de ses dirigeants de le conserver. Interrogé sur ce feuilleton, Ander Herrera a accepté de livrer son sentiment à l'émission espagnole El Larguero.

"Mbappé ? J’ai eu la sensation qu’il allait rester, j’étais sûr à 95%, a-t-il confié dans des propos relayés par Canal Supporters. Mais vous avez toujours ce doute jusqu’au dernier moment que les négociations se passent à un autre niveau, loin du joueur de football. Mais ce que le club nous avait toujours dit, c’est que Kylian resterait, et je le pensais vraiment. Et lui-même me l’avait confirmé ! Je lui avais demandé deux semaines avant la fin du marché des transferts, sous le ton de la blague, et il m’avait répondu : ‘non, non, je suis là, je suis là’. Donc tout ce qui sortait dans la presse m’a semblé étrange."

Et maintenant ? En fin de contrat, Mbappé pourrait partir libre en fin de saison. "Je pense que la saison à venir peut jouer sur le fait de garder Mbappe ou pas. S’il parvient à marquer des buts et à être heureux, nous allons essayer de le convaincre de rester", a assuré Herrera, qui ne donne donc pas pour acté le départ de son coéquipier au terme de son contrat.

