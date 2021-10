Le feuilleton continue. Encore et encore, inlassablement. Avec toujours la même question : Que va faire Kylian Mbappé ? Alors que son contrat expire maintenant dans quelques mois avec le PSG, l'international français, courtisé par le Real Madrid, semble toujours indécis, même si l'hypothèse d'un départ en fin de saison est clairement la plus créditée. Mauricio Pochettino, son entraîneur, ne compte toutefois pas lâcher le morceau aussi facilement.

"Accorder le but de Mbappé, ce n’est pas dans l’esprit du jeu" : décryptage du tournant du match

Kylian prendra la décision qu'il doit prendre, et le club fera tout son possible pour le garder, car nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde, qui a 22 ans et avec un gros potentiel, a-t-il confié à la Cadena Cope et dans des propos relayés par Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu'il continue ici encore de nombreuses années ? Je reste avec le fait que la situation est ouverte et qu'à l'avenir tout peut arriver. La position d'il y a quelques mois peut changer à l'avenir…" , a-t-il confié à la Cadena Cope et dans des propos relayés par CulturePSG

Ligue 1 Un supporteur niçois condamné à un an de prison avec sursis après un salut nazi IL Y A 11 HEURES

Selon le technicien argentin, le PSG a toujours "l'espoir" et la "capacité" de séduire Mbappé. "Le club peut lui proposer des choses pour qu'il puisse rester et être heureux. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là", estime-t-il. Avant de conclure : "Je n'ai aucun doute sur le fait que Mbappé est à ce niveau, celui de Messi ou de Cristiano, et que c'est une chance de l'avoir ici avec Neymar et avec Messi. C'est une satisfaction de le voir à chaque séance d'entraînement. C'est clair qu’il fait partie des grands talents, il est le présent et le futur." Reste à savoir s'il est également celui du PSG.

Ligue 1 Juninho suspendu un match ferme pour son comportement véhément lors du derby IL Y A 15 HEURES