Un départ ? Quel départ ? Mauro Icardi n'en a visiblement jamais entendu parler. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, l'attaquant du PSG, qui intéresserait notamment l'AS Rome, a assuré qu'il souhaitait poursuivre son aventure à Paris. "Je vais rester cette saison, la prochaine et la prochaine !!! Cela n'a jamais fait de doute. Allez PSG", a-t-il écrit en réponse à un compte fan du PSG qui relayait cette info.

Auteur de 33 buts et 10 passes décisives en 62 matches sous le maillot parisien, l'ex-capitaine de l'Inter Milan, sous contrat jusqu'en 2024, ne compte donc pas aller voir ailleurs. Il faut dire que son salaire peut en refroidir plus d'un . Mais avec ses dirigeants, un pacte plus ou moins tacite semblait avoir été passé. En substance : un transfert n'est pas exclu mais uniquement si les conditions conviennent aux deux parties. Au vu de l'état actuel du mercato et des finances des clubs, personne ne semble en mesure de les satisfaire. Résultat : un divorce semble, aujourd'hui, quasiment impossible.