Il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme", a affirmé l'Argentin au média espagnol Qui sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? La question reste ouverte alors que la reprise de l'entraînement est prévue le 4 juillet pour le champion de France. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale, Mauricio Pochettino se voit rester et s'est montré agacé lorsqu'il a été interrogé sur son avenir dimanche soir. "", a affirmé l'Argentin au média espagnol Esport3

"Pour arriver au PSG, il faut être un bon entraîneur et après un an et demi là-bas, je me sens comme l'un des meilleurs, a-t-il ajouté. Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d'apprentissage quotidienne. Nous étions à deux doigts d'éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale. Si l'objectif est de gagner la Ligue des champions, il est normal de générer ce genre de tempête."

100% au PSG". "J'espère continuer bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur, martelait-il à La Cadena Cope. Le seul titre qui nous reste à gagner est celui que personne n'a gagné en plus de 50 ans : la Ligue des champions." Avec A la fin du mois de mai, l'ancien technicien de Tottenham avait affirmé qu'il se sentait à "". "." Avec l'arrivée de Luis Campos , Mauricio Pochettino ne serait pas assuré de poursuivre sa mission au PSG. Pour l'heure, les noms de Christophe Galtier Marcelo Gallardo ou Sergio Conceição circulent pour lui succéder.

