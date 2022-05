C'est l'annonce que tout le monde attend. Au PSG, au Real Madrid mais aussi pour tous les amateurs du ballon rond tant Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension. Où va jouer le crack de Bondy, que beaucoup d'observateurs présentent comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle ? Va-t-il rester au PSG encore une année ou répondre aux sirènes des Merengue, qui lui font la cour depuis plus d'un an maintenant ? Le doute plane. Mais ce n'est plus qu'une question d'heures, L'Equipe annonçant jeudi qu'il mettra fin au suspense ce week-end . Reste à savoir comment "Kyky" va révéler cela.

S'il part, il va falloir être très malin

Le champion du monde devrait utiliser d'autres relais médiatiques, mais il n'a pas encore précisé lesquels", glisse le quotidien régional. Si le timing s'est précisé, le doute plane donc encore sur la manière de faire. Si certains médias ont évoqué jeudi l'idée qu'il puisse le faire sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, Le Parisien a démenti cette information ce vendredi . ", glisse le quotidien régional. Si le timing s'est précisé, le doute plane donc encore sur la manière de faire.

Mbappé a en tout cas les clefs en mains car ce qui rend cette annonce singulière, c'est qu'il est libre de tout contrat fin juin. C'est donc uniquement son choix. Il n'y a pas d'accord à trouver entre les clubs. C'est lui, sa famille et ses conseillers qui sont aux manettes. Ce qui ouvre les portes à différentes manières de présenter les choses. Avec les risques que cela engendre. "C'est un aspect de la communication des joueurs qui est compliqué, nous explique Frank Hocquemiller, agent d'image et fondateur de VIP Consulting. C'est assez 'touchy' car tout peut être interprété dans un sens ou dans l'autre".

Depuis des mois, Kylian Mbappé alimente en plus les spéculations avec quelques phrases ou réactions à certaines questions en zone mixte, dans les quotidiens nationaux ou à la télévision. Mais cette fois, l'ancienne pépite de Monaco ne devra pas se manquer. Surtout si "Kyky" décide de s'en aller vers le Real Madrid. "C'est quelque chose de difficile sur lequel les joueurs doivent se faire accompagner, souligne Frank Hocquemiller, qui s'est occupé de Raphaël Varane notamment. C'est un sujet trop stratégique pour les laisser seuls sur ce type d'opération. Mais dans le cas de Mbappé, c'est encore plus compliqué car on en parle presque depuis deux ans. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que s'il reste au PSG, il n'a pas besoin de se faire conseiller tant l'engouement sera important. S'il part en revanche, il va falloir être très malin. Les choses ont tellement duré…"

Dans le style "The Decision" de LeBron James ?

Comment va-il opérer alors dans ce cas-là ? Il peut la jouer simplement en zone mixte après la rencontre. Ou sur ses réseaux sociaux. Ou alors faire un choix plus osé en se mettant en scène. Dans un passé plus ou moins récent, deux stars du monde sportif ont tenté cette option. L'opération la plus connue ? " The Decision" en 2010 quand LeBron James a organisé un show à la télévision US pour annoncer sa décision "d'emmener [ses] talents" à Miami et quitter Cleveland . Et quelques années après, Antoine Griezmann, grand fan de NBA, s'en était inspiré en annonçant son choix de rester à l'Atlético Madrid en 2018 dans un documentaire.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux opérations n'avaient pas connu un franc succès auprès du grand public. Mais ce style d'annonce pourrait correspondre à la dimension prise par Kylian Mbappé ces dernières années. "C'est une décision qui dépasse le cadre sportif", estime pour l'AFP Arnaud Simon, ex-patron d'Eurosport France aujourd'hui consultant. "Kylian Mbappé est un 'role model' qui veut faire bouger les lignes. Sa décision a une dimension exceptionnelle. Et à champion exceptionnel, il faut un cadre exceptionnel. Pour moi, cela justifierait le journal de 20 heures. Il faut un écrin à la hauteur de la perle qu'il est".

Faire profil bas en respectant ces gens qui vous ont supporté tant d'années

Très soucieux de l'image qu'il renvoie et désireux de prendre en compte chaque détail pour être à la hauteur de son statut de joueur, Kylian Mbappé va-t-il vraiment s'embarquer dans ce genre de "show" ? "Le défaut de la plupart des joueurs, c'est qu'ils ne se mettent pas à la place des gens, répond Frank Hocquemiller. Au moment de l'annonce d'un départ, eux sont contents car le dénouement arrive et cela va les soulager, les libérer. Ils vont pouvoir se projeter. Ils peuvent être euphoriques dans ces moments-là. Mais il faut qu'ils se mettent à la place de la partie déçue. Et là, ils n'en feront alors peut-être pas de trop. C'est pour ça que je suis contre les grands shows à l'américaine, 'face caméra' car il y aura trop de déçus quelle que soit la décision que va prendre le joueur d'ailleurs."

Rester humble. Ne pas blesser ceux qu'il délaisse. Le genre de choses qui peut avoir un impact car Kylian Mbappé est entré dans une catégorie de joueurs à part : ceux qui sont une marque et dont l'image pèse des millions. Alors, il vaut mieux éviter le moindre faux pas. "A un moment de leur carrière, l'image représente, pour ces joueurs-là, trois fois leur revenu, nous rappelle l'expert en image. Le football, c'est un quart ou un tiers de ce que gagnent les joueurs. On parle là des extraterrestres et Mbappé en fait partie. Le conseil que l'on peut alors donner, c'est de jouer la transparence, cartes sur table. Faire profil bas en respectant ces gens qui vous ont supporté tant d'années. Et que vous êtes en train, à leurs yeux, de trahir".

Les mots auront aussi leur impact. Même s'ils ne diront pas tout… "Ça reste du sport et du business aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ira là où il a le plus d'intérêt, c'est aussi simple que ça. Il ne nous racontera pas forcément cela. Mais c'est ça", conclut Frank Hocquemiller. Et autant le faire simplement.

