Frenkie de Jong (Pays-Bas / FC Barcelone)

25 ans

Fin du contrat : 2026

Valeur estimée : 60 millions d'euros (transfermarkt.com)

Pourquoi lui ?

Déjà parce qu'il reste l'un des meilleurs milieux de sa génération malgré un impact en-deçà des attentes au FC Barcelone depuis son arrivée en Catalogne en 2019. Justement, c'est en partie ce qui explique pourquoi le club blaugrana est disposé à le vendre , même si l'intérêt principal pour le Barça reste financier puisque le Néerlandais est l'une des plus fortes valeurs marchandes de son effectif. Le profil de De Jong semble coller en partie aux besoins du PSG, et la perspective d'une association avec Marco Verratti hausserait considérablement le niveau technique de l'entrejeu parisien.

Pourquoi ça peut coincer ?

Les relations sont loin d'être au beau fixe entre le Barça et le PSG. Cela peut compliquer les négociations sur un dossier où la concurrence est forte. Manchester United semble tenir la corde. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Eric ten Hag, connaît très bien de Jong pour avoir contribué à son éclosion à l'Ajax Amsterdam et souhaiterait en faire le nouvel homme fort de l'entrejeu mancunien. Il se dit aussi que City garde un œil sur le milieu néerlandais. Financièrement, ce sont deux des rares clubs en mesure de rivaliser avec Paris, qui garde cependant l'avantage de jouer la Ligue des champions par rapport à Manchester United.

Paul Pogba (France / Manchester United)

29 ans

Fin du contrat : 2022

Valeur estimée : Libre

Pourquoi lui ?

L'occasion fait le larron. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba va quitter les Red Devils et ne coûtera pas le moindre euro à son prochain club en indemnité de transfert. Compte tenu de sa valeur marchande et de son potentiel marketing, ce n'est certainement pas négligeable. Mais ça ne fait pas tout, évidemment. Le paramètre sportif est prioritaire. Joueur créatif, capable de se projeter vers la surface et de frapper de loin, Pogba a justement un profil qui fait défaut dans l'entrejeu du PSG. Son leadership prouvé chez les Bleus est également un plus.

Pourquoi ça peut coincer ?

Là aussi, Paris n'est pas seul sur ce dossier. La Juventus travaille dur pour faire revenir le milieu de français et semble avoir un temps d'avance sur le club de la capitale. Aussi, la venue de Pogba ne correspond pas forcément au nouveau projet que le PSG souhaite mettre en place. Son arrivée ressemblerait plus à une continuité des derniers mercatos parisiens qu'à une véritable rupture. Enfin, le milieu tricolore sort d'une saison sans grand relief à Manchester United. De manière générale, il n'a pas répondu aux attentes lors de son deuxième passage chez les Red Devils. Avec toutes les questions que cela implique s'il devait rejoindre Paris.

Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba posent avec le trophée de la Ligue des Nations, le 10 octobre 2021 Crédit: Getty Images

Seko Fofana (Côte d'Ivoire / RC Lens)

27 ans

Fin du contrat : 2024

Valeur estimée : 25 millions d'euros (transfermarkt.com)

Pourquoi lui ?

Parce qu'il fut l'un des meilleurs joueurs de la saison écoulée en L1 et parce que son profil technique coche les cases privilégiées par le PSG. Joueur vertical par excellence, au volume de jeu impressionnant, en capacité de se projeter et à la mentalité irréprochable, Seko Fofana pourrait former un duo complémentaire et détonant avec le délicat Verratti. Sa puissance physique est un argument supplémentaire tant le PSG a souffert dans ce domaine cette saison quand Danilo était absent. Ses statistiques devant le but (10 buts la saison passée) en font un candidat sérieux tant ses prédécesseurs ont loupé le coche sur cet aspect. De son côté, l'Ivoirien est également emballé à l'idée de rejoindre le PSG.

Pourquoi ça peut coincer ?

Parce que Fofana, à première vue, n'est pas de l'envergure du PSG. Sa trajectoire atypique , son âge (27 ans) et son expérience du plus haut niveau (aucun match de C1) l'éloignent des standards recherchés par le club parisien, avant l'arrivée de Luis Campos. Jusqu'à présent, la direction fixée par le Portugais tarde à se distinguer nettement puisque l'entraîneur est encore inconnu. Mais pas sûr que Fofana colle vraiment à ce qu'il recherche.

Renato Sanches (Portugal / LOSC)

24 ans

Fin du contrat : 2023

Valeur estimée : 28 millions d'euros (transfermarkt.com)

Pourquoi lui ?

Parce que Luis Campos est allé le chercher au Bayern Munich alors que sa cote dégringolait, sûr de pouvoir le relancer au LOSC. Depuis, le Portugais a confirmé ce qu'on avait entrevu à l'Euro 2016 : Renato Sanches a quelque chose de spécial. Par sa capacité à performer des blocs adverses, sa polyvalence qui pourrait ravir les coachs du PSG et son énergie au milieu, le Lillois apporterait un vrai boost à l'entrejeu parisien, parfois amorphe cette saison. Sa situation contractuelle est aussi alléchante avec un LOSC vendeur le plus rapidement possible. Bref, il a tout du bon coup.

Pourquoi ça peut coincer ?

Parce qu'il ne ressemble pas à une priorité à première vue. Si son nom a circulé au PSG, c'est souvent en fin de liste. Sa candidature est également freinée par les nombreux pépins physiques connus par le joueur ces dernières années. Enfin, et c'est peut-être même le plus important, le Portugais semble tout proche de rejoindre l'AC Milan après s'être mis d'accord avec le champion d'Italie. Paris, comme pour Tchouaméni et Pogba, risque d'arriver un peu tard.

Renato Sanches (LOSC) Crédit: Getty Images

Lucas Paqueta (Brésil / OL)

24 ans

Fin du contrat : 2025

Valeur estimée : 35 millions

Pourquoi lui ?

Parce que son nom circule dans les couloirs du Parc des Princes depuis plusieurs mois désormais. Par son profil technique, son entente avec Neymar, sa situation à l'OL et ses performances en début de saison, Lucas Paqueta ressemblait à une piste crédible sous Leonardo. Le gaucher aurait pu apporter une touche brésilienne supplémentaire au milieu, sans oublier ce goût du combat qui le caractérisait lors de ses débuts lyonnais. Alors que l'OL pourrait le vendre cet été, Paris y a songé.

Pourquoi ça peut coincer ?

Parce que la piste était estampillée Leonardo et semble éloignée des idées de Luis Campos. Dans un secteur où Paris a besoin de volume de jeu et de joueurs de l'ombre, Paqueta ne colle pas forcément au profil recherché. Sa deuxième partie de saison anonyme ne renforce pas sa cote et s'il se dirige vers un départ, l'étranger semble bien plus adapté.

