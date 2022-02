Ne va pas à Paris". En déplacement ce vendredi à Marseille, sa ville natale, Zinédine Zidane a été interpellé par des fans marseillais concernant ". En déplacement ce vendredi à Marseille, sa ville natale, Zinédine Zidane a été interpellé par des fans marseillais concernant la rumeur qui l'enverrait sur le banc du PSG la saison prochaine. Le technicien de 49 ans, actuellement libre depuis son départ du Real Madrid , a répondu avec un sourire comme le montrent les images diffusées par BFM Marseille.

Ad

"C'est pas possible de laisser se creuser les inégalités dans l'accès aux soins!". Accueilli en héros, Zinedine Zidane est venu soutenir vendredi l'ouverture d'un cabinet de téléconsultation médicale dans la cité défavorisée de Marseille où il a grandi. "Vous le savez, je suis de La Castellane, j'ai grandi ici avec mes parents. On a toujours notre coeur qui est là même si on est parti", a lancé "Zizou" à des dizaines de personnes de cette cité du nord de Marseille massées pour l'accueillir.

Ligue 1 L'appel de Pochettino avant PSG-Real Madrid : "On a besoin de l'union avec nos supporters" IL Y A 43 MINUTES

Des jeunes sont montés dans les arbres pour apercevoir le champion du monde 1998. Des mamans prennaient des photos avec leur téléphone portable, l'émotion était palpable. L'arrondissement dans lequel est situé la cité de La Castellane, comme les trois autres du nord paupérisé de Marseille, sont bien "moins dotés que le reste de la ville en médecins généralistes et en spécialistes", selon l'Agence régionale de santé.

PSG : Mais qu'est-ce que Zidane irait faire dans cette galère ?

"Ce projet fantastique va permettre d'améliorer la vie des gens et la vie de ce quartier et c'est le plus important. J'ai pas l'habitude de faire les discours et on s'en fout. Mais merci pour ce projet qui va apporter des solutions efficaces dans le quotidien des gens. J'espère que ce dispositif pourra se déployer dans tous les quartiers qui en ont besoin", a conclu Zinédine Zidane.

Ligue 1 L'antisèche : Mbappé, ce trompe-l'œil IL Y A UNE HEURE