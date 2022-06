Mbappé est la dernière cartouche parisienne dans ce dossier", affirme le quotidien madrilène. C'est une information qui risque de ne pas vraiment grimper la côte de popularité de Kylian Mbappé auprès des supporters du Real Madrid, déjà au plus bas depuis sa récente prolongation au PSG. Selon Marca , l'international français souhaite convaincre Aurélien Tchouaméni, qui ferait l'objet d'une offre de 100 millions d'euros de la part des Merengues, de le rejoindre à Paris cet été. "", affirme le quotidien madrilène.

Le champion du monde 2018 pourrait ainsi profiter de l'actuel rassemblement des Bleus pour tenter d'inverser la tendance dans ce dossier. "Mais Benzema et Camavinga ont aussi un rôle à jouer", précise Marca, qui rapporte d'ailleurs en Une les propos du milieu de terrain : "J'ai parlé à Tchouaméni et j'espère qu'il va venir au Real Madrid". Selon diverses sources, le club madrilène est prêt à lâcher plus de 80 millions d'euros et des bonus pour le recruter.

"Après l'échec du dossier Mbappé, celui de Tchouaméni est considéré comme le plus "grand" de l'été pour le Real", indique Marca, persuadé que l'attaquant du PSG "aura du mal" à faire changer d'avis son coéquipier en sélection. Mais qui ne tente rien...

