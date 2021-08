Peter Bosz a une nouvelle fois rappelé, samedi, après le nul inaugural de l'OL contre Brest (1-1), qu'il avait besoin de recrues . La prestation lyonnaise l'a rappelé aussi, d'ailleurs. Et alors que les Gones se sont montrés très calmes depuis l'ouverture du mercato, avec les seules arrivées, libres, de Damien Da Silva et Henrique, tout devrait s'accélérer dans les prochains jours. En tout cas, cela semble s'agiter en coulisses.

Le club rhodanien travaille ainsi pour renforcer son secteur offensif, orphelin de Memphis Depay. Deux pistes sont évoquées par L'Equipe : Sardar Azmoun et Xherdan Shaqiri. Le premier évolue au Zenit Saint-Pétersbourg et ne dispose plus que d'un an de contrat. Attaquant axial de taille (1,86m) mais mobile, l'Iranien serait l'autre priorité de Peter Bosz, avec André Onana, dont le dossier était proche d'être bouclé avant de capoter (pour le moment).

Bosz a échangé avec Azmoun, le salaire de Shaqiri comme gros frein ?

Le technicien néerlandais surveillerait le joueur depuis plusieurs mois déjà et aurait même échangé à plusieurs reprises avec lui. Un proche du joueur explique même qu'il aurait réussi à convaincre le joueur. Reste à gérer la concurrence – celle de l'AS Rome notamment, même si Azmoun ne serait pas très motivé à l'idée de collaborer avec José Mourinho – et les demandes du club russe, qui atteindraient près de 20 millions d'euros.

L'autre élément offensif dans le viseur de l'OL est plus connu du grand public. Bourreau parmi d'autres de l'équipe de France à l'Euro, le Suisse Shaqiri dispose par ailleurs d'un CV bien plus garni (Bayern, Inter, Liverpool). L'écurie du président Aulas tenterait d'attirer le milieu offensif des Reds depuis quelques heures, alors que lui aussi sera en fin de contrat l'été prochain, et qu'il est évalué à 5-7 millions d'euros. Là aussi, la concurrence sera rude (Séville, Villarreal, Naples), alors que le salaire du joueur qui aura 30 ans en octobre pourrait aussi poser problème.

Reste, enfin, la piste menant à… Maxime Gonalons, un ancien de la maison. C'est Le Progrès qui dégaine cette information, alors que la piste Clément Grenier avait refait surface il y a quelques jours. A 32 ans, l'ancien capitaine lyonnais dispose encore de deux ans de contrat à Grenade. Mais Lyon a besoin d'une sentinelle et ne dispose pas d'un budget illimité. L'option du come-back pourrait donc être sérieusement envisagée.

