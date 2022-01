Le timing a de quoi faire sourire. Que L'Equipe annonce un intérêt du PSG pour Lucas Paqueta à quelques jours seulement du duel face à l'OL, et en plein mercato, n'est pas forcément une coïncidence. Une manœuvre pour déstabiliser le milieu lyonnais, si brillant lors du match aller malgré la défaite des Gones sur le fil au Parc (2-1) ? Pas impossible. Par le passé, des joueurs comme Tanguy Ndombele ou Houssem Aouar ont aussi été annoncés du côté de la capitale juste avant une confrontation entre Paris et Lyon. Cela n'a finalement jamais dépassé le cadre de la rumeur.

Les mois permettront de vérifier si le cas de Paqueta est différent. Si l'ancien Milanais devait éventuellement rejoindre le PSG, ce ne serait pas avant l'été prochain selon les informations du quotidien sportif. Cela laisse du temps pour les spéculations et les fantasmes. Le Brésilien présente en effet plusieurs arguments d'une cible idéale de la direction parisienne pour renforcer son entrejeu la saison prochaine, même au-delà de ses qualités de footballeur. Mais il ne coche pas exactement toutes les cases pour autant.

Un profil qui fait saliver

La connexion brésilienne

Paqueta débarquerait dans un environnement favorable s'il signait au PSG. Le Brésilien connaît déjà du monde à Paris. A commencer par Leonardo. Le directeur sportif parisien lui avait offert l'opportunité de jouer en Europe en allant le chercher à Flamengo du temps où il était en poste à l'AC Milan. Mais surtout Neymar. Les deux hommes sont proches et s'entendent comme larrons en foire sur le terrain en sélection brésilienne. La présence de Marquinhos, un autre membre de la Seleçao, dans un club parisien sud-américanisé laisse penser que le Lyonnais n'aurait aucun problème pour s'adapter au PSG.

Le registre recherché

A son arrivée en Europe, Paqueta était surtout réputé pour sa créativité et ses qualités de dribbleur. Un joueur "frissons" qui a su développer son registre sur les bords du Rhône. Le Brésilien n'y a rien perdu des atouts qui lui ont permis de se révéler au Brésil. Mais il a surtout impressionné par son volume de jeu et son travail remarquable à la récupération du ballon. Il y est devenu un véritable milieu "box to box" doté d'une technique nettement au-dessus de la moyenne et d'une capacité indéniable à se montrer décisif. En somme, le profil qui manque dans l'entrejeu du PSG.

La perspective d'avenir

Si Paris a besoin de se renouveler au milieu, ce n'est pas seulement sur des critères de jeu. Dans ce secteur, le PSG regorge de trentenaires (Danilo, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Ander Herrera), tandis que Marco Verratti, 29 ans, s'en approche doucement. Parmi les éléments installés en équipe première dans l'entrejeu, Leandro Paredes est le moins âgé et l'Argentin a déjà 27 ans. Paqueta présente aussi l'avantage de sa jeunesse. A 24 ans, et avec une expérience déjà solide acquise à Milan puis à l'OL, il offrirait la perspective d'un nouveau souffle bienvenu pour le milieu parisien.

Un prix qui fait réfléchir

L'OL est gourmand (et il a raison)

Le PSG a de gros moyens. Les autres clubs le savent et s'en servent pour faire monter les enchères quand ses dirigeants viennent frapper à leur porte pour un joueur. Le prix exigé par l'OL pour Paqueta, 60 millions d'euros selon L'Equipe, peut ainsi paraître surélevé pour un joueur dont la valeur est estimée à 35 millions d'euros par le site transfermarkt. Mais Lyon a les cartes en main sur ce dossier. Le Brésilien, recruté pour 20 millions d'euros, est sous contrat jusqu'en 2024 et les dirigeants rhodaniens ont toutes les raisons de viser une plus-value importante sur l'un des meilleurs joueurs de L1 cette saison, malgré sa baisse de régime ces dernières semaines.

La logique du marché est ailleurs…

La tendance n'est plus vraiment à débourser des sommes mirobolantes en indemnité de transfert pour recruter. Le marché des joueurs en fin de contrat est devenu beaucoup trop attractif. Si les commissions et les primes à la signature sont gonflées, les joueurs libres n'en demeurent pas moins plus intéressants d'un point de vue purement économique. Certains milieux présenteront cet avantage en juin prochain. En particulier Paul Pogba, Franck Kessié ou Marcelo Brozovic, pour ne citer qu'eux. Trois joueurs régulièrement annoncés dans le viseur du PSG. Pour des questions financières, Paris a probablement plutôt intérêt à se tourner vers eux que vers Paqueta.

… la priorité du PSG aussi ?

Le gros dossier du mercato estival du PSG, ce ne sera pas forcément Paqueta. L'été parisien reposera clairement sur la décision de Kylian Mbappé de prolonger, ou non, son contrat avec le club de la capitale. Et dans l'hypothèse d'un départ de son meilleur joueur cette saison, Paris devrait vraisemblablement sortir le chéquier pour le remplacer. Un buteur du calibre du Bondynois, c'est rare et c'est cher. La piste menant à Erling Haaland en est l'illustration la plus parlante. Paris s'expose à devoir investir en priorité sur ce type de dossier. Plus que sur celui du milieu lyonnais.

