Ce n'est pas une offrande, mais cela y ressemble pour le Paris Saint-Germain. Le club francilien, comme tous les hivers ou presque, doit dégraisser, et espère libérer 100 millions d'euros pour se refaire des liquidités et rester un peu plus dans les clous du fair-play financier. Parmi les candidats à un départ cet hiver, après le prêt de Rafinha à la Real Sociedad officialisé lundi soir, Abdou Diallo ne laisse pas insensible. L'AC Milan serait ainsi intéressé par le défenseur à en croire L'Equipe , qui confirme des informations énoncées plus tôt lundi par Sky Sport Italia.