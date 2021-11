Bordeaux a encore laissé passer une chance de prendre l'air. Montpellier, Nantes, Lorient, Rennes et désormais Metz : le club au scapulaire a si souvent mené au score pour ne finalement recueillir que des nuls qu'il ne faut pas s'étonner de voir les Girondins constamment menacés depuis le début de saison par la relégation. Brest et Saint-Etienne ont gagné. Voilà les Bordelais 17es à un petit point de la zone rouge. Ce dimanche, ils ont fait très fort. Ils ont d'abord mené de deux buts avant de voir les Messins recoller au score. Bordeaux a repris les devants, joué à 11 contre 10 avant de concéder une ultime égalisation (3-3 au final). Un scénario terrible qui a fait enrager Mbaye Niang au coup de sifflet final.

"On fait 40 bonnes minutes, on mène 2-0 et après, on fait des erreurs d'inexpérience, a constaté l'avant-centre bordelais sur Amazon Prime. On manque de respect à l'adversaire. On commence à être arrogants, à devenir presque hautains. Alors qu'on connaît notre position, on sait à quel point le résultat est important. On les remet dans le match. On fait encore un nul, il va falloir travailler et apprendre de ces erreurs-là, car il est important de prendre des points, mais peut-être qu'on n'en a pas encore pris conscience." Le constat est sévère.

Les Bordelais déçus après le nul à Metz Crédit: Getty Images

Nous avons aussi offert le nul à nos adversaires

Mais il est partagé par Vladimir Petkovic, le coach bordelais, qui a utilisé les mêmes mots en conférence de presse : "Je pense que nous avons beaucoup fait mais nous avons aussi offert le nul à nos adversaires. Il est impossible d'éliminer toutes les erreurs mais il faut qu'on soit plus concentrés et plus concrets. Je pense que, quand on est à seize mètres du but, il faut qu'on soit plus proches de l'homme. Il y a un peu de frustration, on était un peu arrogants." Les explications promettent d'être épicées cette semaine du côté du Haillan.

