On est tous les jours un peu plus prêts. S'il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain", a notamment fait savoir le vice-champion du monde 2006, qui a fondé le mouvement "Collectif Nantais" avec des chefs d'entreprise locaux, pour tenter de prendre la succession de Waldemar Kita, arrivé aux commandes il y a quinze ans. Ex-gardien emblématique du FC Nantes, Mickaël Landreau pourrait-il devenir prochainement patron de son club formateur ? Dans un entretien accordé à RMC Sport mardi soir, l'ancien entraîneur de Lorient s'est confié sur ce dossier. "", a notamment fait savoir le vice-champion du monde 2006, qui a fondé le mouvement "Collectif Nantais" avec des chefs d'entreprise locaux, pour tenter de prendre la succession de Waldemar Kita, arrivé aux commandes il y a quinze ans.

Le club n'est pas à vendre

Justement, la direction nantaise a répondu dans la foulée aux déclarations du vainqueur de la Coupe de France 1999 et 2000 sur RMC Sport. "Le club n'est pas à vendre. Pour autant, Waldemar Kita l'a toujours dit, il examine bien évidemment toutes les offres sérieuses, c'est-à-dire construites et financées. Les repreneurs sérieux présentent leur offre au propriétaire et font rarement, pour ne pas dire jamais, le tour des plateaux de télé et de radio avant d'avoir monté leur dossier, a-t-elle noté. Waldemar Kita se concentre sur l'excellente saison du club, preuve que le travail, la persévérance, les investissements et la vision paient."

A Nantes, au club, il est détesté. Il a foutu un bordel énorme, il a mis des mecs de côté, il a semé la zizanie partout où il est passé", L'Equipe, faisant référence à la fronde menée par Mickaël Landreau en décembre 2004 pour provoquer le départ de l'ex-entraîneur Loïc Amisse. En février 2021, Waldemar Kita avait critiqué avec véhémence Mickaël Landreau sur le projet de reprise du finaliste de la Coupe de France 2022 . "", déclarait l'homme d'affaires franco-polonais , faisant référence à la fronde menée par Mickaël Landreau en décembre 2004 pour provoquer le départ de l'ex-entraîneur Loïc Amisse.

