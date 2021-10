Angers – Metz : 3-2

Les Messins peuvent s’en vouloir. Alors qu’ils ont mené par deux fois au score, les coéquipiers de Dylan Bronn se sont inclinés à la dernière seconde au stade Raymond Kopa et restent 18es. Le défenseur des Grenats avait pourtant réussi à valider le bon premier acte de son équipe en ouvrant le score à la 10e minute, mais Angers, d’abord muselé, est revenu d’entrée de seconde période, grâce au deuxième but de Mohamed Ali Cho, 17 ans, cette saison en Ligue 1 (53e).

Sur une énorme erreur de Paul Bernardoni, dont la passe totalement manquée dans sa surface a profité à Farid Boulaya les Lorrains sont parvenus à reprendre les commandes de la rencontre à la 59e minutes. Mais le SCO a continué de s’accrocher. Mangani, d’une tête rageuse, a permis aux siens de revenir (66e), avant que Stéphane Bahoken, entré à la 84e minute, ne profite d’une remise à six mètres pour marquer de près (90e+3) et faire chavirer de bonheur tout son club.

Ce qu’on en retient : La dalle angevine a encore montré ses vertus cet après-midi. L’équipe de Gérald Baticle a fait preuve de résilience, a été récompensée au bout du bout pour rester au contact des places européennes.

Nantes – Troyes : 2-0

La Beaujoire a vibré lors de cette 9e journée. Battu la semaine passée par Reims, les Canaris ont fait le dos rond en première période, dominés par une équipe de Troyes toujours aussi joueuse, mais qui a cruellement manqué de précision lors des 45 premières minutes (1 seul tir cadré en 8 tentatives). Avec un Lafont décisif, ce sont finalement eux qui ont ouvert le score au retour des vestiaires, sur corner, grâce à Andrei Girotto (58e).

Puis c’est Ludovic Blas qui a permis aux siens de se détacher, transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu, pour une main adverse dans la surface (69e). Troyes, qui enchaîne sur un 4e match sans succès, reste au contact de la zone rouge, à la 17e place, tandis que les Nantais restent installés dans la première partie de tableau.

Ce qu’on en retient : L’équipe d’Antoine Kombouaré confirme sa bonne période avec ce 3e succès lors des 4 derniers matches de championnat.

Monaco-Bordeaux : 3-0

Le Rocher a bien retrouvé son phare. Depuis leur début de saison catastrophique malgré de belles attentes placées en eux, les Monégasques semblent enfin repartis sur les bases de l’an passé. Après Saint-Etienne (3-1), Clermont (3-1) et un bon nul en Ligue Europa face à la Real Sociedad (1-1), ce fut au tour de Bordeaux de subir la foudre de l’ASM, qui renaît dans le sillage de son capitaine, Wissam Ben Yedder. Malgré une bonne entame de match, les Girondins ont totalement craqué à la demi-heure de jeu. Kevin Volland a vu son but refusé pour une légère position de hors-jeu avant qu’Aurélien Tchouaméni, une nouvelle fois étincelant ce dimanche, ouvre le score d’un enchaînement contrôle de la poitrine - demi-volée du droit qui n’a laissé aucune chance à Benoît Costil (1-0, 36e).

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont paru totalement perdus sur la pelouse de Louis-II, encaissant le but du break par un extérieur du droit de Golovine (2-0, 48e) avant que Wissam Ben Yedder, redevenu clinique, entérine le sort de la rencontre sur penalty (3-0, 63e). Une bonne affaire pour Monaco, qui remonte à la 6e place tandis que Bordeaux, 16e, s’enfonce dangereusement vers la zone rouge avec seulement 7 points pris en 9 journées.

Ce qu’on en retient : Wissam Ben Yedder continue sa montée en puissance avec cinq buts lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1.

Lorient-Clermont : 1-1

Le promu n’y arrive plus. S’ils peuvent se targuer d’être devenus les premiers à prendre un point sur la pelouse du Moustoir cette saison, les Clermontois ont poursuivi leur série noire, eux qui n'ont plus gagné depuis le 15 août. Après deux défaites cuisantes face à Rennes (0-6) et Monaco (1-3), il y a eu du mieux ce dimanche après-midi contre Lorient. Dominateurs avant la pause, les Auvergnats ont ouvert le score par l'intermédiaire de l’inévitable Mohamed Bayo, auteur de quatre buts et deux passes décisives depuis le début du championnat (1-0, 15e).

Mais tout leur cœur a disparu au retour des vestiaires. Et Julien Laporte en a profité pour s'infiltrer dans le dos de la défense afin de glisser le ballon sous la transversale de Desmas d’une tête puissante (1-1, 54e). Pour un résultat sans équivoque : un petit point, et puis c’est tout. Au classement, Clermont ne bouge pas de sa 15e place tandis que Lorient, 7e, reste en embuscade à deux petits points du podium.

Ce qu’on en retient : Après ce septième match de suite sans victoire, Clermont va devoir retrouver sa fougue du début de saison

