Wissam Ben Yedder n’est pas un remplaçant comme un autre. Lorsque l’international français est entré à 20 minutes de la fin, il a récupéré le brassard du bras d’Axel Disasi, qui est pourtant resté sur le terrain. Même quand il fait banquette, il est le capitaine de l’AS Monaco. Voilà pour le symbole. Mais la suite est bien plus concrète : l’ancien Toulousain a sorti son équipe d’un mauvais pas, égalisant face au LOSC à la 83e minute, dans ce match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1 (2-2)

Un scénario redondant en 2021. Vendredi, Ben Yedder a ainsi marqué son huitième but de l’année après avoir débuté une rencontre de L1 sur le banc. Dans le genre "supersub", il est intouchable. Parmi les cinq 'grands championnats", il est le seul à avoir dépassé la barre des cinq réalisations inscrites dans ce registre. Un gouffre. Mais ce qui compte pour le club du Rocher, ce n’est pas une telle statistique. C’est d’exploiter au mieux le talent de son attaquant phare.

L’opportunité de donner du temps de jeu à Boadu

Interrogé sur Prime Vidéo, Niko Kovac a expliqué son choix de se priver de Ben Yedder au coup d’envoi. Même si celui-ci n’a joué que deux minutes (samedi face au Kazakhstan), la trêve internationale – avec notamment un déplacement en Finlande – a motivé la décision du coach monégasque, qui en a profité pour "récompenser" un jeune joueur : "Il (Ben Yedder) n’était pas avec l’équipe pendant dix jours. Myron (Boadu, 20 ans, NDLR) a beaucoup travaillé. On pensait qu’il aurait de l’espace dans le dos de José Fonte."

Mais, alors que Monaco était à dix depuis cinq minutes et l’exclusion de Strahinja Pavlovic, c’est donc le patron qui a sauvé les meubles à Louis-II, claquant son septième but de l'exercice 2021-22 en Ligue 1. De quoi donner l’envie à Kovac de réitérer l’expérience, à l’image de la saison passée ? "Si à chaque fois qu’il entre, il marque un ou deux buts, ça me va", a conclu l’ex-joueur du Bayern dans un sourire.

