L'avantage avec Peter Bosz, c'est qu'il est souvent brillant pour analyser les matches après coup. L'inconvénient, c'est qu'il l'est un peu moins juste avant. Ce samedi cauchemar vécu par les siens ressemble à une nouvelle preuve accablante. Complètement dépassé par Monaco en première période, son OL est apparu bien trop limité pour espérer autre chose qu'une défaite logique et inquiétante pour la suite (2-0). Entre la troupe enthousiasmante d'un Philippe Clément et celle déprimante de Bosz, il y avait un monde que l'écart au classement ne traduit pas réellement (Monaco est 4e avec 2 points d'avance sur Lyon).

Après coup, le technicien lyonnais, fidèle à ses habitudes depuis le début de saison, n'a pas mâché ses mots concernant la prestation de sa troupe. "Aujourd'hui, on a été très mauvais en première période, a-t-il expliqué à Prime Vidéo. On a très mal démarré, très mauvais dans les duels, très mauvais avec le ballon. Tu ne peux pas démarrer un match comme ça… Heureusement qu'Antho (Anthony Lopes, NDLR) était encore dans le but parce que normalement tu ne perds pas 2-0 à la mi-temps".

Lucide, comme souvent. Fair-play aussi au moment de reconnaître ses torts. "Je suis responsable, a-t-il admis. J'ai essayé avant le match d'expliquer aux joueurs que la victoire contre Marseille ne veut rien dire, que c'est aujourd'hui l'important. Mais je n'y suis pas arrivé parce qu'aujourd'hui, on n'était pas bien".

Mais c'est une autre phrase que l'on a envie de mettre en exergue dans sa démonstration limpide : "Les victoires ne donnent pas la sécurité de bien jouer".

6 défenseurs et deux milieux défensifs

Son erreur vient pourtant de là. A reconduire un 3-4-2-1 inadapté à l'effectif lyonnais (y'a-t-il un système idoine pour cet effectif déséquilibré ?), il a conduit l'OL dans le mur. Car si les résultats récents avaient dessiné une amélioration comptable (3 victoires en 3 matches), dans le contenu l'OL n'a jamais semblé en mesure d'assumer des ambitions dignes de la qualité de son effectif.

Mardi, si le miracle a eu lieu , ce fut surtout grâce au courage d'une troupe privée de très nombreux joueurs mais habitée par le sentiment de revanche. Le bricolage tactique répondait à une situation d'urgence qui n'avait rien à voir avec le contexte du déplacement à Louis II. Ce samedi, face à Monaco, face à un concurrent direct pour l'Europe, Lyon a aligné 6 défenseurs de métier ainsi que deux milieux défensifs. Où est passé l'ambitieux Bosz du début de saison avec son 4-3-3 assumé ? Sans doute rattrapé par une situation comptable bien trop urgente pour rester fidèle à des principes offensifs. De quoi provoquer un énième revirement surprenant.

"En première mi-temps, on n'a gagné aucun duel, a-t-il ajouté pour expliquer cette défaite. Chaque ballon derrière la défense était dangereux. Il fallait rester en bloc et il faut gagner les duels. On peut parler de système. Cela ne sert à rien. Les espaces devaient être plus réduits. On ne mérite pas de prendre un point, donc encore moins de gagner. Dans notre situation, chaque match est important. On a tellement perdu de points en première partie de saison que ce match était très important. J'ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j'aurais pu en changer 8 ou 9".

Quelle suite pour lui et pour l'OL ?

Dans tout son argumentaire, comme depuis des semaines, Bosz est excellent pour dresser les constats mais bute toujours autant sur les causes. Sans être le seul responsable, loin de là au vu du remue-ménage en coulisses, le Néerlandais reste coupable de s'être renié. Le pressing tout-terrain, censé être sa marque de fabrique, est une chimère qu'essaie de masquer tant bien que mal Maxence Caqueret.

La Ligue des champions ? On peut toujours rêver ! Mais maintenant, il fait gagner le prochain match. Il est très important", a-t-il encore expliqué. Pour le club mais également pour lui. Soutenu par Juninho, désormais parti, Ce samedi, l'OL a sans doute dit définitivement adieu à la C1, objectif du club en début de saison. "", a-t-il encore expliqué. Pour le club mais également pour lui. Soutenu par Juninho, désormais parti, mis sous pression publiquement par Jean-Michel Aulas , descendu dans le vestiaire à la mi-temps, avec un ultimatum posé pour fin février, Bosz se sait sur un fil. Ce samedi, il a peut-être définitivement lâché…

