La saison du PSG est paradoxalement devenue beaucoup plus longue depuis le traumatisme de Madrid la semaine passée. Si son calendrier s’en trouve allégé, son quotidien est désormais bien monotone. Paris n’est pas vraiment taillé pour n’avoir plus qu’une seule compétition à disputer avant le début du printemps. Un championnat qui n’est pas encore totalement plié, mais qui semble difficilement pouvoir échapper à la formation de Mauricio Pochettino, solidement installée en tête du classement avec 15 points d’avance sur ses premiers poursuivants.

Il y a surtout une ambiance de fin de règne à gérer pour les dix derniers matches de la saison. Pochettino sait que l’avenir du PSG ne s’écrira vraisemblablement pas avec lui. C’est légitime que le technicien argentin ne soit pas dans l’optique de préparer la saison prochaine. Il ne faut pas s’attendre à le voir tester de choses nouvelles. L’enjeu n’est plus vraiment là. Il réside plutôt dans sa capacité à garder ses troupes motivées. Que l’ensemble du groupe reste concerné ressemble à sa tâche la plus compliquée. L’entraîneur parisien ne peut plus compter sur l’accumulation des matches pour faire tourner son effectif. Ménager la sensibilité de chacun n’en sera que plus délicat.

Les gardiens : le mal est fait

Le présent

Pochettino a tant bien que mal mis en place une alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas depuis le début de la saison. Elle avait déjà suffisamment pollué le club de la capitale avant la débâcle de Madrid. Encore plus après, avec l’erreur malheureuse de Donnarumma qui a initié la chute du PSG. En alignant l’Italien lors des deux matches face au Real, l’entraîneur parisien avait validé que l’Italien était le numéro un dans son esprit. Navas en a fatalement été affecté. Le Costaricien n’en a pas perdu son professionnalisme pour autant. Redevenu titulaire quelques jours plus tard face à Bordeaux (3-0), il a signé une prestation remarquable.

L’avenir

Pochettino a toujours été dans une logique d’alternance plutôt que de performance. Elle a toujours été discutable, mais cela n’aurait pas trop de sens qu’il change son fusil d’épaule maintenant. Donnarumma a d’autant plus de chances de retrouver le but parisien contre Monaco que le cadre feutré de Louis-II se prête davantage à le relancer que l’hostilité du Parc. Les deux gardiens parisiens vont certainement continuer à se partager le temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Cela n’a été positif ni pour l’un, ni pour l’autre. Paradoxalement, c’est peut-être le seul poste où la rotation risque de perdurer jusqu’au bout, alors que c’est aussi celui où elle a le moins de sens.

La défense et le milieu : le bal des frustrés ?

Le présent

Pochettino a livré une première indication assez claire contre Bordeaux en reconduisant la même défense et le même milieu que face au Real quelques jours plus tôt. A une exception près et forcée : la titularisation de Georginio Wijnaldum en l’absence de Marco Verratti, suspendu. Pour le reste, l’entraîneur parisien a continué de faire confiance à son équipe-type : Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ont composé l’arrière-garde, tandis que Leandro Paredes et Danilo Pereira ont conservé leur place dans l’entrejeu. L’entraîneur parisien n’a pas vraiment affiché ses intentions de faire tourner son effectif dans ces deux secteurs.

L’avenir

Avec le retour annoncé de Verratti contre Monaco, Wijnaldum devrait retrouver le banc, même si le Néerlandais. Une situation qui risque de se reproduire souvent d’ici à la fin de la saison, sauf blessure ou suspension. L’ancien Red ne serait pas le seul frustré dans l’entrejeu, où le temps de jeu d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, qui a fait son retour à l’entraînement, devrait rester limité. En défense, les opportunités de figurer dans le onze de départ pourraient aussi se raréfier pour Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Juan Bernat, Colin Dagba, surtout si Sergio Ramos devait faire son retour. Pochettino devra ponctuellement offrir une titularisation à certains d’entre eux. Sans quoi la fin de saison s’annonce bien longue pour tout ce beau monde.

L’attaque : la MNM laissera-t-elle seulement des miettes ?

Le présent

Le 4-3-3 de Pochettino est devenu quasiment immuable, son trio d’attaque également. Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi sont invariablement les premiers choix de l’entraîneur parisien et cela s’est confirmé contre Bordeaux. Ils ont chacun joué l’intégralité de la rencontre. Ce qui avait surtout du sens pour le Brésilien et l’Argentin, copieusement sifflés par le public du Parc tout au long de la partie. Sur ce cas précis, Pochettino avait tout intérêt à ne pas les sortir pour leur épargner une bronca encore plus monumentale. Mais de manière générale, le technicien argentin ne remplace que très rarement ses méga-stars… Et quand c’est le cas, c’est toujours dans le dernier quart d’heure.

L’avenir

Si les réservistes parisiens en défense et au milieu peuvent au pire espérer grappiller des minutes, c’est beaucoup moins net pour les éléments de l’attaque. Angel Di Maria et Mauro Icardi, voire Julian Draxler même si l’Allemand peut aussi évoluer dans l’entrejeu, sont certainement ceux qui ont le plus de souci à se faire pour leur temps de jeu au sein de l’effectif parisien. Même chose pour le jeune Xavi Simons, dont la décision de prolonger son contrat ou non dépendra aussi de son utilisation jusqu’à la fin de la saison. Pochettino devra lui donner autre chose que des miettes pour le convaincre de rester. Quitte à limiter un peu le temps de jeu de la MNM ? C’est tout le dilemme qui attend l’entraîneur parisien.

