Angers – Nantes : 1-4

Première défaite de la saison pour Angers. Le SCO s'est fait surprendre à domicile par son voisin nantais (1-4). Les Canaris ont rapidement mis la main sur le match après un début de match fantastique et des buts rapides de Girotto (3e) et Blas (6e). Traoré a rapidement réduit la marque (10e) mais Kolo Muani (23e) et Blas (83e), encore lui, ont définitivement scellé le sort du match. Ce revers scotche Angers à la 3e place alors que les hommes d'Antoine Kombouaré reviennent au 10e rang à quatre points de leurs adversaires du soir.

Ce qu'on en retient : Le réveil spectaculaire nantais après trois défaites.

Troyes - Montpellier : 1-1

Montpellier est revenu de loin à Troyes. Mené au score après un but de Yoann Touzghar au bout d'un contre rondement mené (37e), en infériorité numérique après l'expulsion l'expulsion de Matheus Thuler pour un deuxième carton jaune (80e), le MHSC est cependant reparti de l'Aube avec un point (1-1). Les Héraultais, qui avaient touché du bois par Arnaud Souquet (45e), peuvent une nouvelle fois remercier Téji Savanier (87e), auteur du but égalisateur après un joli enchaînement dans la surface en toute fin de rencontre. Montpellier est 9e au classement, l'ESTAC est 16e.

Ce qu'on en retient : Savanier. What else ?

Yoann Touzghar, buteur pour Troyes face à Montpellier Crédit: Getty Images

Clermont – Brest : 1-1

Clermont s'en contentera. Bien sûr, la dynamique des hommes de Pascal Gastien, qui restait sur deux victoires, se tasse mais ils ont obtenu ce dimanche un nul après avoir été mené au score et en infériorité numérique. L'expulsion de Johan Gastien (49e) puis l'ouverture du score de Brendan Chardonnet (52e) ont mis les Clermontois dans de sales draps. Mais ils n'ont jamais baissé les bras et finalement décroché le nul grâce à Rashani (65e). Dix-huitième, Brest reste dans les eaux troubles du classement alors que Clermont reste dans le peloton de tête (6e).

Ce qu'on en retient : Un point gagné plutôt que deux points perdus pour Clermont.

Lucien Agoumé et Akim Zedadka - Clermont-Bres Crédit: Getty Images

Reims - Lorient : 0-0

Pas de vainqueur entre Reims et Lorient. Et pas de but. C'est assez rare pour être signalé car le score nul et vierge entre Rémois et Lorientais (0-0) n'est que le deuxième de la saison en Ligue 1. Les Champenois ont pourtant cru trouver les filets mais le but d'Hugo Ekitike a été refusé pour hors-jeu après intervention du VAR (11e). Reims pointe à la 11e place du classement. Les Merlus confirment pour leur part leur bon début de saison avec un troisième match consécutif sans défaite. Ils sont 7es.

Ce qu'on en retient : Reims est impliqué dans les deux 0-0 de la saison. Voilà, circulez !

Wout Faes (Reims-Lorient) Crédit: Getty Images

