Il n'y avait pas vraiment de doute. Juste l'impression de rester un peu sur sa faim. Achraf Hakimi et Nuno Mendes étaient loin de réaliser une saison décevante jusqu'ici. Mais la sensation que le PSG n'exploitait pas pleinement le potentiel de ses deux latéraux persistait de manière chronique. Il fallait peut-être un très grand rendez-vous pour mesurer tout ce que le Marocain et le Portugais pouvaient apporter à la formation de Mauricio Pochettino. Comme un choc de Ligue des champions face au Real Madrid. Où les deux hommes ont apporté une grande contribution au succès parisien (1-0).

La tâche était pourtant délicate. Hakimi faisait face à un drôle de client en la personne de Vinicius Jr. tant le Brésilien a pris une nouvelle dimension cette saison. Mais le prodige auriverde n'a jamais pu se sortir des griffes du Marocain, qui a conjugué une performance défensive remarquable à un apport offensif considérable. Le même constat s'applique pour Nuno Mendes. Du haut de ses 19 ans, le Portugais a signé une masterclass dans tous les aspects du jeu. Paris a fait la loi sur les côtés comme rarement cette saison. C'est l'un des enseignements de sa victoire contre le Real.

Un impératif de prudence

Peut-être même le plus prometteur. Paris avait consenti un effort financier important pour combler un manque criant de compétitivité sur ses latéraux avec un transfert sec à 60 millions d'euros pour Hakimi et un prêt avec option d'achat à 40 millions d'euros pour Mendes. Mais le retour sur investissement n'était pas si net jusqu'ici. Le Marocain était rentré dans le rang après un début de saison tonitruant. Le Portugais, lui, montait en puissance après une phase légitime d'adaptation à un club de grande envergure. Tout en donnant l'impression de pouvoir faire encore mieux.

Et maintenant, comment réintégrer Neymar dans le onze du PSG ?

D'une certaine manière, ils symbolisaient les imperfections collectives du PSG depuis le début de la saison. Hakimi et Nuno Mendes étaient contraints de jouer bas, avec une liberté d'expression limitée en attaque. Un impératif de prudence dicté par la nécessité de stabiliser la base du 4-3-3 privilégié par Mauricio Pochettino et d'assurer une couverture dans des couloirs souvent délaissés par les attaquants parisiens, offensivement et défensivement. Si l'idée de passer à un 3-5-2 a souvent été mise en avant, c'était notamment pour exploiter les qualités de ces deux joueurs, habitués à briller dans ce schéma.

Danilo, ça change tout

Pochettino n'a pas abandonné son 4-3-3. Mais l'entraîneur parisien a apporté une évolution bénéfique pour Hakimi et Nuno Mendes en s'appuyant sur Danilo au milieu de terrain. Relayeur droit dans cette configuration, le Portugais redescend d'un cran dans les phases défensives pour évoluer comme un troisième central. Il offre ainsi ce soutien défensif essentiel pour permettre à Hakimi d'endosser un rôle d'ailier dans les phases offensives. Contre le Real, le Marocain a ainsi touché la grande majorité de ses ballons dans le camp madrilène, où sa qualité de passes et son travail dans le contre-pressing ont contribué à la domination parisienne.

Le facteur X improbable : Pourquoi Danilo Pereira change beaucoup de choses au jeu parisien

Hakimi semble cependant peu servi malgré la grande fréquence de ses appels de balle. Son positionnement plus haut permet d'abord d'étirer la défense adverse et de libérer des espaces dans l'axe du terrain. Leo Messi et Angel Di Maria en ont largement profité face au Real. Le Marocain est surtout utilisé pour son jeu sans ballon alors qu'il a prouvé sa capacité à être décisif. Cela explique en grande partie pourquoi ses statistiques au PSG (3 buts et 3 passes décisives) ne sont pas aussi reluisantes qu'à l'Inter ou à Dortmund. Il est cependant mieux employé depuis le repositionnement de Danilo.

La connexion Mendes-Mbappé

Le nouveau rôle du Portugais a aussi un impact positif pour son compatriote, Nuno Mendes. Quand Danilo vient couvrir le côté droit de la défense sur les phases offensives parisiennes, le système du PSG se transforme en 3-5-2. Cela permet à Presnel Kimpembe de se décaler sur la gauche pour offrir la couverture nécessaire à l'ancien joueur du Sporting. Face au Real, Mendes a, comme Hakimi, été essentiellement trouvé haut dans le camp madrilène. Où sa capacité d'accélération, combinée à celle de Kylian Mbappé, a littéralement dynamité le côté droit de la défense du Real.

La connexion entre le Portugais et le Français est un atout fort pour Paris. C'était criant face au Real, quand les montées de Mendes ont offert à la fois de l'espace et du temps à Mbappé pour faire la différence. Mais si l'arrière gauche du PSG a impressionné dans cette rencontre, c'est aussi par son rendement défensif. Que ce soit dans le contre-pressing ou dans les duels. Comme Hakimi, Mendes semble avoir de bien meilleurs repères depuis que Pochettino a fait évoluer son schéma tactique. Paris avait vraiment des ailes face au Real. Enfin. Et dans tous les sens du terme.

"C'est autant la victoire de Mbappé que celle de Pochettino"

