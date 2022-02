d'une gêne aux adducteurs". L'Argentin est donc resté en soins alors que Sergio Ramos, blessé à un mollet et absent face à son ancienne équipe, "poursuit son entraînement individuel". A Nantes samedi soir (25e journée de Ligue 1), Mauricio Pochettino n'alignera pas le même onze que celui qui a dominé le Real Madrid (1-0) quatre jours plus tôt. Dans un communiqué, le PSG a annoncé vendredi que Leandro Paredes , titularisé au milieu de terrain face aux Merengue, souffrait "". L'Argentin est donc resté en soins alors que Sergio Ramos, blessé à un mollet et absent face à son ancienne équipe, "".

Il est entré en jeu avec beaucoup de motivation. Il a été consciencieux pendant le processus de récupération. Maintenant, il faut qu'il se concentre sur son niveau de jeu pour pouvoir aider l'équipe", a d'abord souligné le technicien argentin. Entré en jeu à la 73e minute mardi soir, Neymar, victime d'une entorse à une cheville à Saint-Etienne (3-1) le 28 novembre, a fêté son grand retour sous le maillot parisien. Avant de retrouver une place de titulaire à La Beaujoire ? Mauricio Pochettino a ouvert la porte vendredi en conférence de presse. "", a d'abord souligné le technicien argentin.

"Il est possible que Neymar débute demain (samedi), a ajouté Mauricio Pochettino. Il s'est bien entraîné, après les vingt minutes qu'il a jouées contre Madrid." Egalement interrogé par La Cadena Ser, l'entraîneur parisien a dit tout le bien qu'il pensait du Brésilien. "La magie de Neymar est plus qu'évidente, a-t-il assuré. C'est un joueur qui génère des situations inattendues." Pour Neymar, l'objectif sera de monter en puissance avant le huitième de finale retour de C1 le 9 mars. Et de retrouver enfin la magie ?

