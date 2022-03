Les secousses ont été explosives après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions il y a huit jours. Même si les ultras parisiens ont vivement réclamé du changement au sein de la direction sportive du PSG , la révolution ne devrait pas être pour tout de suite. Selon les informations du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi, remis en cause pour la première fois par les supporters du PSG depuis son intronisation en 2011, ne serait pas en danger.

"Il n’y a aucune menace sur son avenir", ont déclaré plusieurs sources proches des instances à Doha au quotidien francilien. "Il est indéboulonnable sauf gros souci de santé", a corroboré un proche de la direction parisienne. "Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a ici rien de personnel mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son président", avait, pour sa part, pointé le CUP (Collectif Ultras Paris) le week-end dernier, tout en dénonçant "un empilement de stars".

Outre l'élimination en C1, Nasser Al-Khelaïfi a été fragilisé par l'ouverture d'une procédure disciplinaire de l'UEFA pour son comportement jugé "" à la fin de Real Madrid-PSG (3-1) : Avec Leonardo, le président parisien s'est montré êxtrémement remonté contre l'arbitrage. Mais également par le procès en appel du FIFAgate . Le 8 mars dernier, le parquet suisse a requis 28 mois de prison contre le président du PSG et de beIN Media. L'attribution des droits des Coupes du monde 2026 et 2030, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, à la chaîne qatarie est dans le viseur de la justice.