Quatre mois après l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, aucune hiérarchie claire n'a été établie pour le poste de gardien de but. Et cela devrait durer. Dans un long entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Mauricio Pochettino a confirmé qu'il ne souhaitait pas clairement choisir entre Keylor Navas et son nouveau gardien italien, sacré champion d'Europe et élu meilleur joueur de l'Euro l'été dernier.

"Quand tu as deux joueurs en qui tu as confiance et qui démontrent chaque jour qu'ils peuvent jouer, ce serait injuste de donner la priorité à l'un des deux, a indiqué l'entraîneur du PSG. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où on fera un choix. Mais je voudrais que vous compreniez qu'en tant que coach la facilité serait de dire : celui-ci est numéro 1, celui-là numéro 2. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu'ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu'ils soient performants."

Le successeur de Thomas Tuchel regrette que les observateurs évoquent "un manque de cran de ne pas désigner un numéro 1 et un numéro 2". "Je préférerais qu'on souligne le courage du PSG d'avoir pris Gianluigi Donnarumma alors qu'il avait déjà Keylor Navas et Sergio Rico", a-t-il ajouté. Les deux portiers ont chacun disputé deux matches de C1 depuis le début de la saison. Mais en L1, le Costaricien en a joué trois de plus (ndlr : 8 contre 5). Qui débutera donc face à Nantes samedi, puis à Manchester City mercredi prochain ? Le mystère reste entier.

