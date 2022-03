Comment a-t-on vécu la réaction du public? Avec tristesse", a résumé Mauricio Pochettino. Ce n'était pas un dimanche comme les autres au Parc des Princes. Il planait une ambiance morose sur l'enceinte parisienne. Et si le PSG s'est promené pour signer une nouvelle victoire tranquille en Ligue 1 face à Bordeaux (3-0 ), personne ne retiendra ce succès qui conforte un peu plus la place de leader des Parisiens. C'est cette atmosphère pesante qui restera. Et les sifflets entendus. "", a résumé Mauricio Pochettino.

La tristesse de vivre une après-midi comme celle-là au Parc des Princes

Après l'élimination humiliante en Ligue des champions face au Real Madrid - énième déception dans la quête d'un premier sacre européen -, les fidèles du Parc ont tenu à faire entendre leur exaspération. Ils ont conspué les stars parisiennes à plusieurs reprises. Le seul à avoir été épargné ? Kylian Mbappé, irréprochable face au Real Madrid. Lionel Messi et Neymar ont eux eu droit aux broncas les plus sonores. Un contexte loin d'être évident à appréhender. "Forcément, on les entend quand même, même si on est focus, concentrés dans notre match", a reconnu Presnel Kimpembe au micro de Prime Vidéo avant d'ajouter : "On comprend leur déception, on comprend leur haine et leurs cris". Mais ce n'est pas ça qui va aider à digérer.

S'il n'avait pas caché avoir déjà eu du mal à accepter cette sortie de route européenne - parlant de "rage" tout en reconnaissant avoir des soucis "à dormir" -, Mauricio Pochettino ne risque ainsi pas non plus d'oublier cet accueil hostile du public parisien d'aussitôt. "Toute personne qui aime le PSG, ses couleurs, et qui ressent la frustration de l'élimination, ne peut le vivre d'une autre manière. La tristesse, je pense que c'est le mot juste, la tristesse de vivre une après-midi comme celle-là au Parc des Princes", a encore glissé le technicien, qui s'est dit en revanche "satisfait de la performance de l'équipe", qui a "répondu, avec un rendement professionnel".

Une banderole au Parc des Princes demandant le départ de Leonardo, 2022 Crédit: Getty Images

On est tous fautifs

Dans le lot, Lionel Messi et Neymar ont donc eu droit à un "traitement de faveur". Si les autres joueurs ont été hués à la sortie des vestiaires, au coup d'envoi et à la mi-temps avant de jouer dans un climat d’indifférence, les deux stars tant attendues qui n'ont pas su faire parler leur talent comme on pouvait l'attendre face aux Merengue ont elles vécu un dimanche encore plus sombre. Déjà malmenés avant le coup d'envoi par leurs fans, les deux anciens Barcelonais ont été ciblés par des sifflets à chaque fois qu'ils touchaient le ballon. Même au moment de son but, Neymar, qui a été insulté par moment par la tribune Auteuil, a été copieusement hué.

Désireux de soutenir ses coéquipiers, Kimpembe rappelle cependant que ce n'est pas l'histoire de tel ou tel joueur. Mais d'un groupe, qui a coulé ensemble dans sa mission. "On est tous fautifs, il n'y en a pas un plus que l'autre, a lancé le défenseur. On est une équipe, on est tous ensemble quand ça sent bon ou non". "Nous sommes les responsables, nous n'avons qu'à assumer en équipe, et nous serons unis jusqu'à la fin", a complété son coach.

Alors que le titre est presque une histoire entendue en L1 et que le PSG s'est fait sortir en Coupe de France, la fin de saison s'annonce en tout cas bien longue côté parisien. Ce qui ne va pas arranger une réconciliation qui va prendre encore un peu plus de temps avec un public de plus en plus marqué par la répétition des désillusions européennes sous l'ère QSI. Mais si des départs sont déjà annoncés, que des changements sont souhaités et que l'avenir de Mbappé est de plus en plus incertain sur les bords de Seine, Kimpembe espère que son équipe va réussir quand même à avancer malgré ce contexte.

"C'est le moment de montrer qu'on a du caractère et qu'on est une équipe en restant soudés et forts tous ensemble, même si c'est dur, très dur, parce que malheureusement ça arrive souvent. C'est le moment de relever la tête et de montrer qu'on est fort, des compétiteurs." Ce qu'ils n'ont pas su montrer à Madrid. Mais ce n'est pas le moment de tirer sur l'ambulance.

