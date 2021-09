Que doit faire l'ancien joueur du FC Barcelone pour toucher cette prime ? Comme le précise le média espagnol, l'ailier du PSG doit "être courtois, ponctuel, sympathique et disponible pour les fans". Des supporters qu'il doit saluer avant et après les rencontres. De plus, il lui est interdit de critiquer publiquement le club mais également son entraîneur, ainsi que les employés du Paris Saint-Germain. Pour bénéficier de cette prime, il doit aussi éviter toute propagande politique ou religieuse.

Neymar est également interdit de paris sportifs et doit contrôler sa communication sur les réseaux sociaux. Désormais, le Brésilien n'est plus le joueur le mieux payé du PSG depuis l'arrivée de Lionel Messi cet été. La Pulga, qui a signé un contrat de deux saisons plus une en option avec le club de la capitale, touche lui 40 millions d'euros nets par an . Avec également une prime éthique XXL à la clé pour le sextuple Ballon d'Or ?

