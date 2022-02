Il était attendu. Neymar a été titularisé par Mauricio Pochettino pour affronter Nantes samedi à La Beaujoire (21h). Le Brésilien avait fait son retour dans le groupe parisien pour le match face au Real Madrid (1-0) mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions après avoir été absent depuis le 28 novembre dernier et sa blessure à une cheville face à Saint-Etienne. Entré en cours de jeu face aux Madrilènes, et impliqué sur le but de la victoire inscrit par Kylian Mbappé, l'ancien Barcelonais sera présent dès le coup d'envoi face aux Canaris.

Paris retrouve ainsi son trio de stars en attaque. Neymar évoluera aux côtés de Mbappé et Leo Messi dans le traditionnel 4-3-3 de Mauricio Pochettino. L'entraîneur parisien a procédé à une rotation d'effectif pour ce déplacement à La Beaujoire. Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye sont ainsi titulaires en compagnie de Marco Verratti. Ils prennent la place de Leandro Paredes, forfait sur blessure aux adducteurs, et Danilo Pereira par rapport au match face au Real.

Du changement, il y en a aussi en défense. Pochettino a fait tourner ses latéraux. Titulaires, et performants, contre le Real , Achraf Hakimi et Nuno Mendes cèdent ainsi leur place à Thilo Kehrer, à droite, et Juan Bernat, à gauche. Enfin, l'alternance est toujours de mise dans le but parisien. Préféré à Keylor Navas contre le Real, Gianluigi Donnarumma retrouve le banc de touche au profit du Costaricien, titulaire à Nantes.

La compo du PSG : Navas - Kherer, Kimpembe, Marquinhos, Bernat - Verratti, Wijnaldum, Gueye - Messi, Neymar, Mbappe

