Football

Neymar : "Verratti au même niveau que Xavi et Iniesta"

FOOTBALL - Dans un entretien accordé à Red Bull, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar évoquent les deux joueurs qui l'impresionnent le plus : Kylian Mbappé et Marco Verratti. S'il reconnait que le jeune attaquant frrançais est un crack, il place le milieu de terrain italien dans la droite ligne des Xavi et Iniesta qu'il a cotoyé au FC Barcelone.

00:00:38, il y a une heure