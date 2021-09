La ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu a estimé jeudi que les sanctions prises par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) après les incidents lors du match Nice-OM du 22 août étaient "proportionnées". Elle a également appelé à une réflexion sur un panel de sanctions "élargi".

"Je suis heureuse qu'il y ait eu des sanctions proportionnées à ce qui s'est passé. Les premières victimes étaient les joueurs et c'est inacceptable, a-t-elle déclaré à Marseille, à l'occasion d'une visite au Pôle France de voile du Roucas-Blanc où se tiendront en 2024 les épreuves olympiques de voile. La sanction qui a été prononcée, je n'ai pas à la commenter, elle a été prise par une institution indépendante. Je suis néanmoins heureuse qu'elle ait tenu compte de la chronologie des faits et je répète ce que j'avais dit au moment des faits: ces violences sont inacceptables dans un stade, qui plus est sur les acteurs du jeu. Cette violence a dépassé les bornes."

La commission de discipline de la LFP a décidé mercredi que le match entre Nice et Marseille, interrompu après de graves incidents, serait rejoué sur terrain neutre et à huis clos. Elle a également infligé à Nice un retrait de deux points au classement, dont un avec sursis. Le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez a été suspendu pour deux matches ferme. Dimitri Payet a reçu une suspension d'un match avec sursis.

