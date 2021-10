Un supporteur niçois, filmé en train d'effectuer un salut nazi fin août lors du match face à l'Olympique de Marseille, a été condamné mercredi soir à un an de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de stade. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour "apologie de crime contre l'humanité" et "incitation à la haine raciale". La peine est inférieure aux réquisitions de la procureure qui avait réclamé neuf mois de prison ferme, avec une détention à domicile sous bracelet électronique et une interdiction de stade de cinq ans.

Ce commercial de 31 ans, qui avait déjà été condamné à trois mois de prison avec sursis pour violences aggravées, avait été filmé à la mi-temps en train de mimer une kippa et de faire le salut nazi en direction des supporteurs marseillais, avant même les incidents qui avaient entraîné l'arrêt de la rencontre. La vidéo avait été postée sur les réseaux sociaux. "C'est une sanction qui est adaptée, a réagi son avocat Me Mathurin Lauze. L'emprisonnement ferme qui était requis était à mon sens une peine beaucoup trop lourde par rapport à la personnalité et par rapport aux faits."

Pour la procureure, "les faits sont intolérables. Le nazisme c'est l'extermination de 6 millions de juifs". Pour Me David Rebibou, avocat du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), "il a entendu stigmatiser la communauté juive par le geste du bras tendu, c'est une glorification du régime nazi". Le supporteur a lui reconnu "une provocation abjecte", assurant qu'il ne voulait "pas viser une personne de confession juive en particulier". "C'est un peu la Coupe du monde de la bêtise humaine", a aussi admis son avocat.

Ligue 1 Juninho suspendu un match ferme pour son comportement véhément lors du derby IL Y A 5 HEURES

L'association SOS Racisme, qui avait porté plainte, a obtenu un euro de dommages et intérêts tout comme le MRAP, Sportitude, la Licra, le Crif et la Ligue de football professionnel (LFP), qui s'étaient tous portés partie civile. Ce que n'avait pas fait l'OGC Nice.

Ligue 1 Les supporters du LOSC interdits de déplacement à Clermont ce samedi IL Y A 6 HEURES