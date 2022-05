Le Stade Rennais a annoncé l'information ce mardi. Nicolas Holveck, le président exécutif du club breton qui souffre d'un cancer, s'est mis "momentanément en retraitpour se consacrer au traitement de la maladie" et va être remplacé par Olivier Cloarec.

Nicolas Holveck avait été nommé à ce poste au printemps 2020 après le limogeage d'Olivier Létang. Olivier Cloarec, qui travaillait déjà en étroite collaboration avec Nicolas Holveck depuis un an en sa qualité de directeur général adjoint du club, assumera désormais les fonctions de président exécutif. Agé de 48 ans, il travaille dans le foot depuis plus de 20 ans, d'abord au marketing et à la communication de Strasbourg et Brest, puis à des postes de direction à Vannes, Lorient et Dijon. (Avec AFP)

