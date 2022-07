Le PSG tient une nouvelle recrue pour renforcer sa défense. Et ce n'est pas Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan tant convoité depuis le début de l'été. Non, en attendant peut-être l'arrivée du solide Slovaque, Paris fait revenir dans l'Hexagone un international français, Nordi Mukiele.

Le PSG n'a pas voulu laisser passer l'opportunité cet été de récupérer l'ancien Montpelliérain à moindre frais (ndlr : le montant du transfert serait compris entre 10 et 15 millions en fonction des bonus) alors qu'il ne lui restait plus qu'une seule année de contrat avec Leipzig. Mais une question revient avec ce renfort : l'effectif parisien passe-t-il vraiment un cap en s'offrant le gamin de Montreuil parti en 2018 en Allemagne pour prendre de l'épaisseur?

Nordi Mukiele (RB Leipzig), 8 mai 2022 Crédit: Getty Images

D'abord une doublure à droite

Sur le papier au départ, la situation est claire. Nordi Mukiele n'arrive pas à Paris dans le rôle d'un titulaire en puissance. Celui qui a fait ses gammes au Paris FC avant de rejoindre le Stade Lavallois va notamment venir concurrencer Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Alors que Colin Dagba a filé à Strasbourg sous forme de prêt, le PSG voulait une nouvelle tête pour densifier son côté droit dans sa quête de doubler les postes. Dans le couloir mais aussi dans l'axe, puisque Mukiele peut aussi dépanner en défense centrale à droite.

S'il semble difficile de le voir pour le moment bousculer la hiérarchie aussi bien au poste de piston droit où Hakimi sort d'une première saison convaincante au PSG qu'en défense centrale, l'ancien Héraultais, qui n'a que 24 ans, ressemble cependant à une belle aubaine saisie par les champions de France, aussi bien pour son prix que pour son profil. Certes, ce n'est pas un renfort qui va améliorer l'équipe-type parisienne dans un premier temps.

Mais l'international tricolore avec une petite sélection au compteur (ndlr : face à la Finlande 2-0, le 7 septembre 2021 à Lyon) coche plusieurs cases qui laissent penser qu'il peut permettre de bonifier l'effectif du PSG et corriger des manques entrevus dans le passé. "Ce n'est pas la catégorie de joueur qui peut faire des coups de génies, ou faire des différences sur une action tout seul, estime David Lortholary, notre spécialiste du football allemand. Mais il est solide. Il a du volume. Il a apport intéressant. Si le PSG cherche des joueurs crédibles et solides sur lesquels on peut s'appuyer, on est pas mal. Si le PSG voulait des joueurs hors normes, des artistes, là…"

Nordi Mukiele a signé au PSG Crédit: Getty Images

Un joueur qui est considéré comme le haut du panier en Bundesliga

Courtisé l'hiver dernier par l'Atlético Madrid où sa sobriété et sa combativité avaient tapé dans l'œil de Diego Simeone, Nordi Mukiele va proposer un autre profil à Christophe Galtier pour son couloir droit. S'il n'est pas aussi efficace offensivement qu'Achraf Hakimi - qui peut faire de vraies différences devant - l'ancien Montpelliérain peut aider à stabiliser le bloc parisien. Surtout dans cette défense à trois désirée par Christophe Galtier cette saison, un système que Mukiele connaît déjà parfaitement pour l'avoir expérimenté à Leipzig ces dernières saisons.

Si certains voient en lui un travailleur de l'ombre, le latéral droit possède en plus déjà une jolie expérience qu'il a construit aussi bien en Bundesliga (où il a été vice-champion d'Allemagne en 2021) qu'en Ligue des champions (23 matches avec une demi-finale en 2020). Car outre-Rhin, il est même devenu une référence. "Il a acquis un statut avec ses performances à Leipzig qui font que c'est un joueur qui est considéré comme le haut du panier en Bundesliga, lance David Lortholary. Il est quasi incontournable. On peut le classer dans les joueurs francophones, qui ont réussi en Bundesliga mais aussi y ont brillé."

Alors que Mauricio Pochettino avait dû mal à se passer des services d'Hakimi aussi bien en Ligue des champions qu'en L1, Nordi Mukiele devrait ainsi poser moins de dilemme à Galtier s'il veut faire souffler le Marocain ou proposer autre chose à droite. Car si Thilo Kehrer a montré ces derniers temps des choses intéressantes au point de séduire le staff parisien durant la préparation selon Le Parisien, l'Allemand, annoncé sur le départ, apporte moins de garanties à droite, lui qui est un défenseur central de formation malgré sa polyvalence.

Plus qu'une simple option dans l'axe aussi

S'il peut gommer certains manques dans le couloir, Mukiele peut donc également rendre de bons services dans l'axe. Car s'il n'a joué que cinq fois en tant que défenseur central avec Leipzig la saison passée, c'est un poste qu'il maîtrise aussi. Ceux qui l'ont eu sous leurs ordres dans le passé le voient d'ailleurs plus dans ce rôle. "Au début, il avait joué à droite dans une défense à quatre, mais c'est dans l'axe, à trois, qu'il a fait ses meilleures prestations", expliquait Michel Der Zakarian, son ancien coach au MHSC à goal.com.

"Ce rôle était idéal pour Nordi qui par sa morphologie et ses qualités athlétiques a un profil de défenseur central, même s'il s'adapte très facilement. Nordi est un joueur qui a du caractère. Il est paramétré pour jouer au plus haut niveau", assure à l'AFP de son côté Denis Zanko, qui l'a lancé en pro à Laval. Des atouts qui ne déplairont pas à Galtier. Et font penser que l'effectif parisien en sort renforcé.

