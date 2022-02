Bordeaux a fait son choix. Dix jours après avoir écarté Vladimir Petkovic de son banc de touche, le club au scapulaire a officiellement nommé David Guion ce jeudi, pour le remplacer au poste d'entraîneur. Après un match d'intérim pour Jaroslav Plasil, c'est donc l'ancien entraîneur de Reims qui va avoir la lourde tâche de maintenir les Girondins en Ligue 1, eux qui sont derniers depuis leur défaite à Lens dimanche (3-2).

Devenu entraîneur du Stade de Reims en 2017 après en avoir été directeur du centre de formation, Guion avait quitté le club champenois en fin de saison dernière après quatre ans de bons et loyaux services, marqués par un titre en Ligue 2 suivi d'un maintien dans l'élite jusqu'ici. Tout ce que cherche Bordeaux, qui reste sur deux défaites de rang et qui a encaissé 17 buts sur ses quatre derniers matches.

Le technicien a déjà pris les commandes de son nouvel effectif, avec une première séance d'entraînement dirigée ce jeudi. Il y a trouvé des joueurs recrutés cet hiver au cœur d'un mercato mouvementé, comme Joshua Guilavogui et l'ancien Lyonnais Marcelo. "Le technicien va pouvoir amener toute son expérience et son expertise du football (plus de 100 matches de L1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du club dans l'élite du championnat de France", peut-on lire dans le communiqué des Girondins.

