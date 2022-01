Quelques heures plus tard, l'Olympique Lyonnais a réagi sur son compte Twitter. "Le club condamne la banderole placée à l’extérieur de ses infrastructures ce mercredi. Aucune rivalité sportive ne peut justifier de tels propos, encore plus quand ils prennent ensuite corps négativement dans nos stades", a écrit l'actuel onzième de Ligue 1, qui a été mélé à deux grosses affaires dûes à ses ultras cette saison.

Mbappé s'est blessé à un adducteur, Neymar reprendra la course la semaine prochaine

En novembre dernier, le match OL-OM a été arrêté dès le début de la rencontre. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet a reçu une bouteille provenant des tribunes du Groupama Stadium. Ainsi l'Olympique Lyonnais s'est vu retirer un point et devra rejouer le match à huis clos. Puis le 17 décembre, le 32e de finale de la Coupe de France Paris FC-Lyon a été arrêté à cause d'incidents dans les tribunes mêlant notamment des ultras lyonnais. Les deux clubs ont perdu la rencontre. Mais ils ont également été éliminés de la Coupe de France, en plus d'une amende de 10.000 euros