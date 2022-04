Bientôt du changement dans les hautes sphères de l'Olympique Lyonnais ? Alors que Pathé et IDG, arrivés en 1999 et 2016 au sein de l'actuel 8e de L1 et qui représentent respectivement 19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe, ont annoncé leur intention de céder leurs parts Bloomberg révèle ce jeudi qu'au moins six offres, venues d'investisseurs américains et européens, seraient arrivées sur le bureau de la direction des Gones.