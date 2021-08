Des retrouvailles frustrantes avec son public lors de la réception de Brest lors de la première journée. Une prestation calamiteuse sur la pelouse d’Angers la semaine suivante. Et puis, un incident extra-sportif, qui s’est vraisemblablement déroulé dans le vestiaire lyonnais après la lourde défaite en terre angevine (3-0), qui a finalement conduit à la mise à l’écart du groupe professionnel du défenseur brésilien Marcelo. L’OL a vécu un début de saison loin d’être idéal, et c’est le moins que l’on puisse dire. Sur et en dehors du terrain.

Une banderole puis un communiqué : les supporters ont haussé le ton

Forcément, cette entame de saison a fait réagir les supporters lyonnais. Une banderole "Bougez-vous ou cassez-vous" a été déployée vendredi devant le centre d’entraînement de l’OL. Les Bad Gones, principal groupe de supporters du club et à l’origine de ce message, ont précisé leur pensée via un communiqué : "Un vent de tempête souffle sur notre club depuis la déroute de dimanche face à Angers. Ce ne sont pas tant ces deux mauvais résultats qui sont en cause (…) Une mentalité pourrie entoure notre équipe depuis trop longtemps."

L’état d’esprit de certains joueurs lyonnais a donc été pointé du doigt. Et Peter Bosz, en poste dans le Rhône depuis trois mois, est allé dans le sens de ses supporters vendredi en conférence de presse. "Je suis tout à fait d’accord avec ça", a répondu sans hésiter l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Le tacticien avait déjà pointé du doigt la mentalité de ses hommes dans la foulée de la claque reçue à Angers.

On est Lyon, on doit gagner

En l’état, l’OL va mal : avec un petit point obtenu après deux journées, les Gones pointent à la 17e place du classement. Mais ils peuvent vite se ressaisir. Et il semblerait, à en croire Peter Bosz, que les joueurs lyonnais en aient envie. "On peut parler tactique, de système, mais il faut d'abord maîtriser les bases, a-t-il rappelé. On a fait un entraînement très dur mercredi. J'ai vu que les joueurs avaient compris. C'était vraiment un bon entraînement."

Peter Bosz lors d'un match de pré-saison avec Lyon Crédit: Getty Images

Malgré un début de saison canon, avec deux victoires lors de ses deux premières rencontres de Ligue 1, Clermont reste un adversaire à la portée de l’Olympique Lyonnais et de son standing. Une victoire déjà obligatoire ? La réponse est oui, à en croire Peter Bosz. "On est Lyon, on doit gagner", a-t-il tout simplement affirmé en conférence de presse. Et pour ce qui est du terrain, le tacticien s’attend à une opposition proche de celle connue le week-end dernier face au SCO : "Clermont ne joue pas à 11 devant sa surface. Ils pressent haut, comme Angers. Ils jouent de la même manière qu'en Ligue 2. On sait à quoi s’attendre."

Une nouvelle contre-performance viendrait ternir un peu plus l’été déjà mouvementé de l’Olympique Lyonnais. Surtout qu'à partir de la mi-septembre, le calendrier des Gones va se compliquer : entre le 19 septembre et le 24 octobre, l’OL va affronter le PSG, Monaco et Nice, mais va aussi se déplacer à Saint-Etienne pour un derby qui s’annonce bouillant. Les hommes de Bosz auront tout intérêt à aborder cette période charnière avec une bonne dynamique. Au Groupama Stadium, devant son public, l’OL a une occasion en or d’enfin lancer sa saison.

