Un manque à gagner de 150 millions d'euros entraînant une perte historique. La facture de la pandémie est lourde pour OL Groupe, la holding cotée en Bourse coiffant l'Olympique Lyonnais, qui doit décaler ses objectifs de croissance à cause du Covid-19. Avec des recettes en baisse de 35% à 177,4 millions d'euros, l'entreprise présidée par Jean-Michel Aulas accuse une perte nette de 107 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021 achevé en juin, selon les résultats publiés mardi. Un déficit presque triplé par rapport à celui du précédent exercice, déjà affecté par la crise sanitaire.

Surtout, le résultat brut d'exploitation (EBITDA) est négatif, à 33,9 millions d'euros, "fortement impacté" par les effets de la pandémie : les matches à huis clos de la saison dernière et l'absence d'activités événementielles (concerts, séminaires, etc.) ont plombé la billetterie (-94% sur un an), selon OL Groupe. Cette perte d'exploitation est "une première" depuis qu'OL Groupe dispose de l'enceinte sportive et événementielle "Groupama Stadium" qui a diversifié et dopé les revenus depuis 2016, a relevé Thierry Sauvage, directeur général, lors d'une conférence de presse mardi.

"On a eu une très belle dynamique avant le Covid, on était vraiment partis pour battre tous les records avant l'épidémie", a souligné le dirigeant. Le groupe avait relevé ses prévisions de croissance en février 2020, un mois avant le premier confinement en France. Vingt mois plus tard, OL Groupe table toujours sur un chiffre d'affaires de 400-420 millions d'euros et un EBITDA supérieur à 100 millions, mais à un horizon décalé d'un an - soit à la fin de l'exercice 2024-2025.

Le manque à gagner lié aux effets "directs et indirects" de la pandémie inclut la défaillance de Mediapro (droits TV de la Ligue 1) à l'automne 2020 et la non-participation de l'OL à la Ligue des champions la saison dernière. Le club ne s'était pas qualifié au terme du championnat 2019-2020, interrompu prématurément par le confinement.

OL Groupe croit en la "résilience" de son modèle économique et, "avec le retour du public", en ses chances de "repartir tel qu'on l'avait imaginé avant le Covid", a affirmé Thierry Sauvage. "Ce qui semble bien parti pour le moment, tant sur le plan de la billetterie, des abonnements, des séminaires qui ont repris, des partenariats", a ajouté le dirigeant. Sans dire, toutefois, si les résultats reviendront dans le vert sur l'exercice en cours.

Le rétablissement financier passe notamment par une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison. L'OL est actuellement 9e de la Ligue 1, à trois points du podium, et en tête de son groupe en Ligue Europa. Interrogé sur les aides publiques reçues par le club, Thierry Sauvage les a chiffrées à 10 millions d'euros au titre des coûts fixes et trois millions pour la billetterie : des montants "assez faibles", selon lui, "par rapport à l'importance de l'industrie et de notre chiffre d'affaires".

