Du Lyon tout craché. Avec l'OL, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Le visage moribond affiché la semaine passée à Monaco (2-0) n'annonçait rien de bon au moment d'accueillir Nice, euphorique après sa démonstration face à Marseille mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Au contraire, les hommes de Peter Bosz ont livré leur plus belle prestation de la saison pour terrasser des Aiglons impuissants comme rarement (2-0). Ces Gones sont décidément imprévisibles. Capables du meilleur comme du pire.

Contre Nice, c'était bien le meilleur. Avec une organisation parfaitement huilée où chaque élément a donné le meilleur de lui-même. Des transmissions rythmées et précises sur les phases de possession, un pressing intense et parfaitement coordonné à la perte du ballon, un niveau technique exceptionnel en attaque ou en défense, une implication de tous les instants. Et, surtout, une constance dans le jeu du coup d'envoi au coup de sifflet final. "Lyon a été très fort et agréable à voir jouer, a constaté l'entraîneur niçois Christophe Galtier. Je ne peux pas dire que mon équipe a livré un match médiocre."

"Un match référence"

Nice n'est pas passé à côté. Les Aiglons étaient peut-être émoussés trois jours après la victoire contre l'OM. Mais ils sont surtout tombés sur plus forts qu'eux. "L'OL a été supérieur dans tous les secteurs et nous a mis sous pression très rapidement, a poursuivi Galtier. Nous avons concédé un penalty très vite mais en dehors de cela, les Lyonnais nous ont contrarié très haut par leur secteur offensif et leurs milieux. Nous n'avons pas eu la justesse technique pour sortir de cette pression. Mes joueurs ont fait le maximum. J'ai cherché des solutions pour avoir plus le ballon mais quand nous l'avions, nous ne le gardions pas, à l'inverse des Lyonnais."

Cet OL a su mettre tous les ingrédients du match parfaitement abouti. Enfin. "On avait à cœur de bien démarrer ce match, a expliqué le gardien lyonnais Anthony Lopes au micro de Canal+ après la rencontre. On sait qu'on a énormément pêché à Monaco dans ce domaine-là. On avait manqué d'agressivité et raté notre première période. Nous, on avait qu'une envie : se rattraper du match à Monaco et mettre une énorme intensité. Ce soir, on fait deux mi-temps de très haut niveau. C'est un match référence pour nous cette saison."

"Les joueurs pour jouer ainsi"

Une impression confirmée par Peter Bosz. "La manière et l'intensité étaient comme il faut du début à la fin avec des joueurs qui n'ont pas eu peur de jouer, s'est réjoui l'entraîneur lyonnais en conférence de presse. Tout m'a plu, avec le ballon et sans le ballon. Nous aurions peut-être mérité de marquer un ou deux buts supplémentaires. J'ai été très content du pressing effectué. C'est exactement le style que je cherche à mettre en place mais il faut aussi avoir l'équipe à disposition et les joueurs pour jouer ainsi."

De ce point de vue, le retour de Karl Toko Ekambi a fait beaucoup de bien. Et les recrues lyonnaises ont parfaitement joué leur rôle. Notamment Tanguy Ndombele, auteur d'une masterclass à l'image de sa passe décisive sur le but du Camerounais. "Romain Faivre et Tanguy Ndombélé nous amènent beaucoup, a reconnu Bosz. Avec le retour de Karl Toko Ekambi et Faivre, nous pouvons jouer ainsi. Et avec Ndombélé, c'est plus facile pour les autres joueurs."

Une envie débordante

L'OL a aussi eu le petit brin de réussite qui va bien. Un penalty malheureux concédé par Nice qui leur a permis d'ouvrir le score rapidement et de prendre confiance. Un autre refusé un peu plus tard à Kephren Thuram à 1-0 pour les Gones qui aurait éventuellement pu enrayer la machine. Ce sont des détails qui font la différence. Mais Lyon s'est surtout donné les moyens de les faire basculer en sa faveur. Les hommes de Peter Bosz ont montré une envie débordante sur la totalité de la rencontre. Ils ont toujours insisté sans jamais se relâcher.

C'est peut-être ça, la vraie nouveauté. Il ne faisait aucun doute que Lyon avait les qualités pour bien jouer au football. C'est leur cœur et leur caractère qui leur a permis de signer ce récital. Ce sont les mêmes éléments sur lesquels les Gones doivent s'appuyer pour le reproduire. "On nous attend dans la continuité et la régularité, a résumé Lopes. J'espère que c'est le début d'une très belle série". C'est tout ce que le peuple lyonnais attend désormais. Il a trop apprécié le spectacle pour ne pas en redemander. Mais il connaît trop son équipe pour s'enflammer.

