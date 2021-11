intolérable" C'est inadmissible. Il est intolérable qu'on puisse s'en prendre aux acteurs du jeu en les agressant de cette manière", a-t-elle réagi dans une déclaration à la presse, après un tweet indiquant que ce type d'"actes" devait "entraîner à minima l'arrêt des matches". Roxana Maracineanu commence à en avoir plus qu'assez. La ministre des Sportsa jugé " le jet de bouteille ayant visé Dimitri Payet dimanche soir à Lyon durant OL-OM . "", a-t-elle réagi dans une déclaration à la presse, après un tweet indiquant que ce type d'"" devait "hes".

Le Marseillais Dimitri Payet a été touché dimanche soir au visage par une bouteille lancée par un supporter de l'OL, entraînant l'arrêt du match après un imbroglio entre dirigeants des deux clubs, l'arbitre, la LFP (Ligue de football professionnel) et la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De nombreux incidents du même type ont éclaté dans les stades de Ligue 1 depuis le début de la saison.

"La Ligue devra certainement clarifier son règlement pour qu'un tel acte d'agression sur un acteur du jeu entraîne un arrêt automatique du match", a précisé la ministre dans cette déclaration. "Sans prise de conscience immédiate et radicale des clubs pour garantir la sécurité sur la pelouse et dans les tribunes, nous allons dans le mur", a-t-elle ajouté. Comme après les incidents de début de saison, elle s'est dite "favorable à des sanctions individuelles et je reste sur cette ligne", appelant à ce que cet acte soit "puni".

