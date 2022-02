Jean-Michel Aulas persiste et signe presque trois mois après l'arrêt du match OL-OM , au cours duquel Dimitri Payet a reçu une bouteille au visage alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Lors d'une conférence de presse téléphonique tenue ce mercredi, le dirigeant lyonnais s'en est pris à la LFP.

Ad

"Nous n'avons pas fait appel. Nous avons été floués dans cette affaire par la Ligue, l'OM et la Fédération. Le match a été arrêté dans les circonstances que l'on connaît. Nous avons pris un point de pénalité sans lequel nous serions seuls cinquièmes (7e actuellement)", a lâché le patron de l'Olympique Lyonnais.

Ligue 1 "Nous comptons sur lui" : Boateng réintégré dans le groupe lyonnais IL Y A 8 HEURES

"L'incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n'est pas Lyonnais (ndlr: de Vaulx-en Velin, près de Lyon et Décines), pas supporter dans les kops, sanctionné par la justice et derrière on fait porter à l'OL une responsabilité très grave au plan économique en nous privant de la recette du match, qui équivaut à plusieurs millions d'euros, et celle de la rencontre face à Reims qui a suivi et que nous avons perdue", a poursuivi le dirigeant.

J'en reparlerai en fin de championnat

Jean-Michel Aulas estime avoir été "sanctionné dans des conditions anormales". "J'en reparlerai en fin de championnat, a-t-il renchéri. Les déclarations reprises en particulier au sujet de l'arbitre (Rudy Buquet) étaient érronées. Je n'aurais pas dû être sanctionné. J'ai supporté beaucoup de choses dans le football mais c'est vraiment trop", a souligné le président de l'OL.

Tacle appuyé à Juninho, Bosz fragilisé et manque de classe : Mais à quoi joue Aulas ?

Thierry Sauvage, directeur général d'OL Groupe, s'est aussi exprimé sur cette affaire. "C'est un acte isolé et selon la LFP et ses réglements, cela provient d'un défaut d'organisation, a-t-il noté. Avant de prendre position pour le remboursement des spectateurs ou proposer des mesures compensatoires, nous avons adressé un dossier à notre assureur et nous essayons de voir sur la base de notre responsabilité civile si nous pouvons trouver une solution avec lui".

L'OL doit aussi étudier les compensations pour ses spectateurs pour la réception du Paris Saint-Germain, le 9 janvier dernier, qui a été touchée par l'instauration de jauges à 5.000 spectateurs quelques jours avant l'événement alors que la rencontre était censée se disputer devant 57.000 spectateurs.

Ligue 1 Caqueret, Gonalons et le rachat de Ndombele : Le point mercato d'Aulas IL Y A 9 HEURES