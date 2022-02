Lyon réalise un gros coup. Ce mardi soir, l'Olympique Lyonnais a renversé l'Olympique de Marseille (2-1), dans ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Dans un Groupama Stadium à huis-clos, les Gones ont fait la différence dans le dernier quart d'heure de jeu, grâce à Xherdan Shaqiri (76e) et Moussa Dembélé (89e), alors que l'OM avait pourtant ouvert la marque, par l'intermédiaire de Matteo Guendouzi (11e). Au classement du championnat de France, Marseille rate l'opportunité de reprendre la deuxième place à Nice et reste donc troisième. De son côté, l'OL grimpe à la septième position et se rapproche de l'Europe.

Il a fallu attendre 16h pour savoir si Moussa Dembélé allait pouvoir disputer cette rencontre, jusqu'à ce que son test au Covid-19 soit négatif. L'attaquant français, qui a débuté sur le banc des remplaçants, a permis de changer le visage de son équipe, lors de son entrée en jeu à la 64e minute. Car jusque-là, les Gones s'étaient montrés particulièrement inoffensifs, se contentant surtout de mettre le pied sur le ballon (55% de possession).

Shaqiri, doublement décisif

A 20 minutes du terme de ce match, la montée en puissance des hommes de Peter Bosz s'est caractérisée par une double très grosse occasion, dans laquelle Dembélé a justement été impliqué. Après avoir profité d'une passe en retrait de Duje Caleta-Car bien mal ajustée, l'avant-centre des Gones a tenté de surprendre un Pau Lopez, très tranquille depuis le début de cette rencontre, avant que Maxence Caqueret n'insiste, mais sans réussite (71e). En toute fin de rencontre, Moussa Dembélé, après un contrôle orienté en pivot devant William Saliba, est parvenu à sceller la victoire des siens, d'un superbe petit lob (89e, 2-1).

Une action intervenue après une très belle passe décisive de Xherdan Shaqiri, décisif à plus d'un titre dans cette rencontre. Car, à force d'insister et sur sa troisième tentative en trois minutes, l'international suisse avait été, au préalable, à la conclusion d'un centre de Malo Gusto, pour l'égalisation (76e, 1-1). Xherdan Shaqiri est impliqué sur deux buts lors d'un même match dans les cinq grands championnats pour la première fois depuis décembre 2018 avec Liverpool contre Manchester United (deux buts).

L'OL avait de nombreux absents

Une fin de rencontre parfaite des Gones, pourtant privés de nombreux éléments (Aouar, Da Silva, Denayer, Kadewere, Paqueta et Toko Ekambi). Des absences dont a pu profiter l'OM en début de rencontre. Sur un corner de Dimitri Payet, Matteo Guendouzi avait su faire la différence en lobant, de la tête, Anthony Lopes (10e, 0-1). Payet a délivré neuf passes décisives en Ligue 1 cette saison, aucun autre joueur ne fait mieux. Il est impliqué sur six des sept derniers buts de Marseille contre Lyon dans l'élite (trois buts, trois passes décisives).

Deux mois après les incidents qui avaient donc entraîné l'arrêt de cette rencontre, les Gones ont parfaitement su négocier cette nouvelle chance. Avec ce troisième succès de rang, les protégés de Jean-Michel Aulas poursuivent leur remontée et se retrouvent donc dans la première partie du classement (septième), à six unités de leur victime du soir. De son côté, l'OM reste sur le podium, malgré cette fin de série de cinq succès de rang, en Ligue 1, loin de ses bases.

