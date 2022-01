21 novembre 2021 - 1er février 2022 : deux mois et demi qui font office d’éternité. Ce mardi, le choc entre l’OL et l'OM n’a plus grand-chose à voir avec celui de novembre dernier. A l’époque, les deux équipes n’étaient séparées que de quatre points. Ce mardi, l’écart se porte à neuf unités. Et le vent souffle bien plus dans le dos des Marseillais, solides dauphins grâce à une défense imperméable, que dans celui de Lyonnais relancés à la faveur de résultats positifs, plus que de vraies performances, face à Troyes (1-0) et Saint-Etienne (1-0). Ce mardi, l’affaire sera différente.

Parce que c’est l’OM, certes. Mais surtout parce que l’OL arrive avec un effectif complètement amputé de nombreux joueurs. Entre le départ de Bruno Guimaraes, les absences de Lucas Paqueta et Karl-Toko Ekambi, la blessure récente d’Houssem Aouar, le Covid de Moussa Dembélé et le départ sur le gong d’Islam Slimani, Peter Bosz se retrouve avec des choix plus que limités devant. "La liste est longue, notre équipe sera effectivement plus diminuée que ce que nous avions imaginé mais il restera encore de bons joueurs et nous serons dans un système pour battre Marseille. Il faudra tout donner, à 100%", a estimé l'entraîneur néerlandais.

Les absents de l'OL :

Toko-Ekambi (CAN)

Paqueta (Brésil)

Denayer (cheville)

Da Silva (suspendu)

Kadewere (suspendu)

Aouar (blessé)

Dembélé (Covid)

Slimani (transféré)

Le groupe de l'OL :

Côté marseillais, l’hécatombe est moins impressionnante mais la profondeur de l’effectif reste bien plus restreinte.

Les absents de l'OM :

Bamba Dieng (CAN)

Pape Gueye (CAN)

Gerson (Brésil)

Balerdi (suspendu)

De la Fuente (blessé)

Si le mercato a permis aux deux clubs de se renforcer (Faivre et Ndombele à Lyon, Kolasinac et Bakambu à l’OM), les joueurs ne peuvent être inscrits pour disputer ce match.

Cherki en pointe ?

Dès lors, pour Lyon, une question se pose : qui pour jouer devant ? Avec un Islam Slimani absent de l’entraînement lundi pour son retour de la CAN pour cause de négociations de transfert, aucun avant-centre de métier n’est disponible pour Peter Bosz. Sur les ailes, il n’y pas foule non plus avec le seul Xherdan Shaqiri comme ailier expérimenté. La solution pour l’entraîneur de l’OL semble passer par un Rayan Cherki axial avec une liberté maximale.

C’est simple, le meilleur buteur en L1 que Lyon pourrait aligner demain s’appelle… Léo Dubois (6 buts). Pour le reste, la ligne d’attaque possible pèse 2 buts dans l’élite.

Le onze possible de l’OL (en 3-5-2) : Lopes - Boateng, Thiago Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Keita, Emerson - Shaqiri, Cherki, Barcola.

Pour Marseille, la seule question tourne autour d’Arkadiusz Milik. Mais son but en Coupe et l’absence de Gerson penche plutôt pour une utilisation de Dimitri Payet au milieu en soutien du Polonais.

Le onze possible de l’OM (3-3-3-1) : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Under, Milik, Payet

