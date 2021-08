Heureusement, le mercato dure jusque fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer. On a besoin de qualité", a indiqué l'entraîneur lyonnais. Après l'épisode André Onana , l'Olympique Lyonnais n'a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. En conférence de presse ce jeudi, Peter Bosz a affirmé vouloir encore se renforcer, malgré les arrivées de Damien Da Silva et Henrique, courant juin. "", a indiqué l'entraîneur lyonnais.

Le Néerlandais a également officiellement désigné son nouveau capitaine. Léo Dubois va donc succéder à Memphis Depay. "J'en ai parlé à mon staff et aux joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Un des noms donnés a été celui de Léo. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa Dembélé en deux et Houssem Aouar en trois", a conclu Peter Bosz.

