Une humiliation à Rennes (4-1), une prise de bec entre Paqueta et Aouar pour tirer un penalty et… un thermomètre qui explose dans le vestiaire après des grosses tensions entre Jérôme Boateng et Rayan Cherki. Voilà le bilan peu enviable de l'OL de son déplacement en Bretagne le 7 novembre dernier. Ce samedi, L'Equipe nous apprend que le défenseur allemand et le jeune Lyonnais ont dû être séparés quelques minutes après l'humiliation subi face au SRFC. Sur le terrain, Boateng, en grosses difficultés ce soir-là, avait reproché à Cherki d'avoir tenté et raté un petit pont dans son propre camp en fin de match.

Mais l'international Espoirs ne s'est pas laissé faire et lui aurait répondu sèchement. L'altercation s'est donc poursuivie dans les vestiaires devant l'ensemble de l'effectif, Peter Bosz, Juninho et Jean-Michel Aulas : "Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter", aurait lancé le champion du monde 2014 à son coéquipier. Agacé toute la soirée, Boateng avait déjà passé ses nerfs sur Léo Dubois en première période. La trêve internationale a-t-elle apaisé les esprits ? Début de réponse ce dimanche face à l'OM.

