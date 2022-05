Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a lancé son opération reconquête pour la saison suivante. Le but ? Enterrer le cycle de "", selon les mots de Vincent Ponsot, le directeur général adjoint de l'OL, et en particulier la saison qui vient de s'achever. L'an prochain, Lyon ne jouera pas la Coupe d'Europe et l'heure est venue de sonner le tocsin. Maxence Caqueret incarne ce projet, lui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026 . Lyon, à travers la fidélité de son jeune milieu de terrain, veut renouer avec son ADN, l'attachement au club et s'appuyer plus que jamais sur son académie qui lui a permis de remporter la Coupe Gambardella samedi.