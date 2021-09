Football

Olympique Lyonnais - Malo Gusto, l'arrière-garde qui prend les devants

LIGUE 1 - En manque de latéraux, l'OL a promu cette saison un jeune issu de son centre de formation : Malo Gusto. Initialement milieu relayeur, ce Lyonnais a été transformé en "arrière droit", poste destiné à un plus grand avenir dans les rangs rhôdaniens. Au plus grand étonnement de ses parents et au plus grand bonheur de l'OL, qui a trouvé la doublure parfaite à Léo Dubois.

00:02:54, il y a 26 minutes