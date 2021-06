La saison 2021-22, c'est déjà demain. Les joueurs de l'OM étaient de retour lundi au centre d'entraînement de la Commanderie, où ils ont reçu les nouveaux équipements et subi des tests médicaux avant la première séance de travail prévue mardi, a-t-on appris auprès du club. L'ensemble de l'effectif s'est présenté au rendez-vous lundi, à l'exception des internationaux Steve Mandanda et Duje Caleta-Car, qui disputent actuellement l'Euro, et de Kevin Strootman, qui pourrait quitter le club cet été.

Blessé juste avant le début de l'Euro, Arkadiusz Milik poursuit pour sa part sa convalescence et était aux soins lundi. Tous deux arrivés à Marseille dimanche, le Brésilien Gerson et l'Américain Konrad De la Fuente pourraient signer rapidement leurs contrats avec l'OM, si les résultats de leurs visites médicales sont concluants.

Les Marseillais doivent disputer un premier match amical contre Martigues (N2) dès dimanche à la Commanderie. Ils affronteront ensuite Sète (N) le 11 juillet, toujours à la Commanderie, puis le Servette Genève le 15 juillet à Fos-sur-Mer. L'OM débutera la prochaine saison de Ligue 1 par un déplacement à Montpellier le week-end du 7 août.

