Steve Mandanda n'était pas présent à la conférence de presse de l'OM vendredi. Mais il a beaucoup été question du gardien français, qui a perdu sa place de titulaire dans le but olympien au profit de Pau Lopez, arrivé cet été. Jorge Sampaoli a évoqué cette situation devant les médias. "Pau Lopez est arrivé blessé. C'était compliqué pour lui, à un poste où Mandanda avait une sorte d'exclusivité", a confirmé l'entraîneur argentin de l'OM: "(Concernant) Steve, face à cette obligation de résultat, et après cette année passée très stressante, on a pensé qu'il fallait qu'il arrête un petit peu, ça commençait à toucher un peu ses prestations".

Si Pau Lopez est désormais le gardien numéro un de l'OM, Sampaoli n'a cependant pas écarté l'hypothèse que cela change. "Pau Lopez est très bien aujourd'hui, Steve Mandanda aussi, cela donne une concurrence saine", s'est félicité Sampaoli: "Quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il redeviendra un pilier de cette équipe. Et quand les deux seront à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision", a-t-il conclu.

Coupe de France Ramener la Coupe de France à Marseille, l'autre défi de Villas-Boas 28/01/2020 À 22:35

Mais que fait l'OM avec ses gardiens ? "Mandanda est une légende, on lui manque de respect"

"Mandanda, c'est une légende"

En attendant, Pau Lopez a profité de sa présence aux côtés de Jorge Sampaoli pour dire tout le bien qu'il pensait de Mandanda. "J'ai une très très bonne relation avec Steve Mandanda, et je le remercie car il m'a beaucoup aidé, a expliqué le gardien de but espagnol. Quand on arrive dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, ce n'est jamais facile. Et avoir quelqu'un comme Steve, qui est une telle légende de ce club, ça m'a énormément aidé. Et tout cette aide qu'il m'a apportée, ça en dit très long sur lui, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme et que capitaine de ce club".

"Quand je suis arrivé, ma priorité était de me remettre au plus vite de ma blessure à l'épaule, puis de faire le maximum pour être à disposition de l'entraîneur, a poursuivi le gardien olympien de 26 ans. D'ailleurs je le remercie pour sa confiance. Bien sûr que ça a été un peu plus difficile que prévu au début, en raison de cette blessure. Mais ça m'a donné un peu plus de temps pour mieux connaître mes coéquipiers, et j'ai découvert ce club incroyable et cette ambiance incroyable".

Pau Lopez n'a pas été décisif face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa Crédit: Getty Images

Qualifications Euro Garcia est "déçu pour Mandanda et Lopez" 22/05/2019 À 16:54