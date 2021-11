Il ne faut jamais croire en la fatalité. Non, l'automne n'est pas toujours maussade pour les clubs français en Europe. La preuve cette année. La Ligue 1 a rarement été aussi étincelante. Après quatre journées et 24 matches, elle ne compte qu'une seule défaite pour douze victoires (soit 50% de succès) et onze matches nuls. Seuls les Pays-Bas, portés par une fantastique Ajax, et l'Angleterre ont un meilleur coefficient UEFA cette saison, la France peut plastronner en devançant l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou encore assez largement le Portugal avec lequel elle se livre un combat acharné pour la cinquième place du classement européen.

En l'état, cinq des six représentants tricolores sont actuellement en position de se qualifier, la moitié occupent la tête de leur poule, Lyon a déjà validé sa qualification et Marseille, troisième de son groupe, a encore son destin en main. Alors que le poids des résultats européens reposait sur le PSG depuis des années, il est cette année beaucoup mieux réparti entre des formations qui jouent toutes le jeu. L'énorme différence, avec les années précédentes, c'est que le casting réunit ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1 et que, pour une fois, chacun est au rendez-vous de ses ambitions.

Des rétrogradations qui font les affaires de la L1

La puissance de frappe de Paris n'est plus à démontrer, Lyon, Marseille et Monaco ont à la fois l'effectif, l'ambition et l'expérience pour dominer une compétition, la Ligue Europa, dans laquelle ils font figure de gros bras. Qualifié sporadiquement ces dernières années à la Ligue des champions, OL, OM et ASM ont été rétrogradés en deuxième division européenne et forcément, ils y brillent davantage.

Lyon, par exemple, possède le deuxième plus gros coefficient UEFA du plateau et son président, Jean-Michel Aulas, a clairement laissé entendre que l'objectif était d'aller au bout. Il n'est pas étonnant de voir l'OL, demi-finaliste de Ligue des champions en 2020, rosser semaine après semaine les Rangers, Bröndby et le Sparta Prague. La logique est la même pour Rennes. Relégué en Ligue Europa Conférence, le dernier de son groupe de C1 l'an passé est engagé dans une compétition qui colle plus au standing du club. Même si voir les Bretons devancer Tottenham au classement reste une grosse performance.

Un seul exploit

Finalement, Lille représente la seule vraie surprise de ce joli début de saison européen. La victoire du LOSC à Séville mardi marque le premier exploit d'un club français depuis septembre (c'est-à-dire ?). L'homogénéité de son groupe (Salzbourg, Wolfsburg, FC Séville) n'a jamais rendu improbable sa qualification en 8e. Mais son historique catastrophique en Europe (dernier de son groupe de C1 en 2011, 2013 et 2020, dernier de son groupe de C3 en 2015, sorti dès les barrages de Ligue Europa en 2017 par Qarabag) laissait craindre le pire. Mais le champion de France, sorti en 8e de C3 l'an passé, incarne parfaitement le renouveau hexagonal. Et même si Paris en Ligue des champions et Lyon en Ligue Europa font figure de favoris, il n'est pas écrit que la France remportera le troisième trophée européen de son histoire. Chat échaudé craint l'eau froide. Mais ça pouvait difficilement mieux démarrer.

Jonathan David et Jonathan Bamba après le but du Canadien lors du match opposant Séville à Lille, le 2 novembre 2021 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

