Pau Lopez : 6

Le gardien espagnol jaillit bien dans les pieds de Mbappé (10e), s'impose sur une tête de Messi (26e), et réalise une double parade devant Mbappé et Neymar (31e). Son sens de l'anticipation a aussi soulagé les siens (32e). Tranquille après le retour des vestiaires, tant Paris n'a plus existé offensivement.

En bref : Un match de numéro 1.

Ligue 1 Saliba, Atal, Volland… Votez pour le meilleur joueur de la 11e journée IL Y A UNE HEURE

Valentin Rongier : 7

Dans son rôle hybride, au milieu en phases de possession, latéral droit en phases défensives, Rongier a encore affiché une activité énorme. De son harcèlement sur Di Maria à son utilisation souvent juste du ballon, il a fait un bien fou. Mais ses quelques pertes de balles auraient pu coûter très cher au club olympien avant la pause (43e, 45e+4). Il est passé proche du second carton jaune (61e)… puis de l'ouverture du score (65e). Remplacé par Konrad DE LA FUENTE (71e), qui rate une balle de but toute faite.

En bref : Dans la lignée de ses dernières prestations.

William Saliba : 7

L'ancien Stéphanois a été impeccable dans sa lecture des appels de Kylian Mbappé, s'imposant très souvent de la tête sur les ouvertures destinées au Français. Pris dans son dos sur le but refusé à Paris (14e), il a ensuite réalisé un sans-faute ou presque, notamment dans ses relances bourrées de personnalité. Et que dire de cet énorme retour pour tacler dans les pieds Mbappé (83e)…

En bref : Un patron.

William Saliba et Kylian Mbappé lors du choc OM-PSG en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Duje Caleta-Car : 6

A la limite sur Di Maria (24e), le défenseur croate s'est ensuite distingué avec deux grosses interventions devant Hakimi (35e) et Mbappé (40e). Pour le reste, il s'est montré très propre, de certaines interceptions à un jeu long impeccable.

En bref : Plus discret que Saliba, mais très précieux.

Luan Peres : 5

A quelques centimètres près – ceux qui ont amené l'arbitre a annulé l'ouverture du score parisienne -, Peres aurait coûté aux siens un but gag, avec un dégagement mal maîtrisé synonyme de csc (14e). Il ne faut toutefois pas oublier ses belles interventions, notamment devant un Neymar parfaitement trouvé dans la surface (37e). Il a lui aussi pris des risques pour allonger le jeu.

En bref : Tout proche de la catastrophe.

Pol Lirola : 6

Toujours collé à sa ligne de touche à droite, il a souvent été impliqué quand l'OM a eu des bons coups à jouer, à l'image d'une grosse récupération suivie d'une passe (presque) décisive sur le but refusé à l'OM (21e). Son centre parfait pour De La Fuente a été complètement gâché par ce dernier (77e).

En bref : Le Lirola de la saison dernière.

Pol Lirola face à Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

Boubacar Kamara : 5

Il a été le plus discret des milieux olympiens. Assez neutre dans son utilisation du ballon, plutôt discret à la récupération, il a joué son rôle dans le quadrillage du secteur offensif parisien, sans plus. Remplacé par Pape GUEYE (71e).

En bref : Pas de folie mais pas d'erreur.

Matteo Guendouzi : 6

Présent dans le combat comme à son habitude, l'ex-Lorientais a obtenu des fautes, harcelé. D'abord assez peu en vue dans les sorties de balles, malgré quelques relances bien senties (33e), il s'est de plus en plus montré avec le ballon en seconde période, jusqu'à offrir à l'OM son premier tir cadré.

En bref : Des pertes de balle évitables, mais de la personnalité.

Guendouzi lors d'OM-PSG Crédit: Getty Images

Cengiz Ünder : 5,5

L'ailier turc a eu quelques jolis coups à négocier mais n'en a pas profité, étant souvent contré au dernier moment sur ses frappes, à l'image de sa volée du gauche (75e). C'est toutefois lui qui provoque l'exclusion de Hakimi en passant devant le Marocain à la course (54e). Remplacé par GERSON (77e).

En bref : L'acteur principal du tournant du match… qui n'en a pas vraiment été un.

Dimitri Payet : 6

Son coup franc déposé sur la tête de Milik en tout début de match aurait mérité meilleure conclusion (3e). C'est encore lui qui lance Under sur l'action du carton rouge, et qui trouve parfaitement Rongier pour une autre grosse occasion (65e). Métronome de l'OM en début de match, il s'est ensuite quelque peu éteint au fil de la première période mais s'est de nouveau montré à 11 contre 10.

En bref : Dans tous les bons coups.

Arkadiusz Milik : 5

Il aurait pu être le héros de cette rencontre si son but n'avait pas été refusé pour hors-jeu (21e). Mais il rate aussi une énorme occasion de la tête, d'entrée (3e). Pour le reste, l'attaquant polonais s'est montré très discret. Trop, même.

En bref : Frustrant.

Marquinhos au duel avec Milik Crédit: Getty Images

Ligue 1 Les notes du PSG : Un fantôme nommé Neymar, Marquinhos a tout aimanté IL Y A UNE HEURE